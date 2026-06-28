राम मंदिर देणगी घोटाळा : दोषींवर कठोर कारवाई होणार; कुणालाही सोडणार नाही, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांची नांदेडमध्ये ग्वाही
केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांनी आज नांदेड दौऱ्यात कुटुंबासह सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारात दर्शन घेतलं.
Published : June 28, 2026 at 8:24 PM IST
नांदेड : अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरीप्रकरण सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरला असून, या प्रकरणात आतापर्यंत 8 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला.
चिराग पासवान हे रविवारी (28 जून) कुटुंबियांसह नांदेड येथील सचखंड गुरुद्वाराच्या दर्शनासाठी आले होते. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी राम मंदिरातील चोरीप्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया दिली. "अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरीची घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, या घटनेमुळे माझ्याही भावना दुखावल्या आहेत. या प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. लहान असो वा मोठा, जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल," असं पासवानांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरही प्रतिक्रिया देत, केंद्र सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचं सांगितलं.
नांदेडमध्ये इन्क्युबेशन सेंटरचे उद्घाटन : केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान यांनी रविवारी नांदेड दौऱ्यात कुटुंबासह सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारात दर्शन घेतलं. यानंतर केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वतीनं उभारण्यात आलेल्या इन्क्युबेशन सेंटरचं उद्घाटन केलं. यावेळी त्यांनी शेतकरी, रोजगार निर्मिती, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती तसेच अयोध्या राम मंदिरातील कथित देणगी चोरी प्रकरणावर भूमिका मांडली.
पासवान म्हणाले की, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयामार्फत देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये इन्क्युबेशन सेंटर्स उभारले जात आहेत. या केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करता येईल आणि बाजारपेठेत अधिक चांगला दर मिळू शकेल. काही महिन्यांपूर्वी नांदेड येथील या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. आता काम पूर्ण झाल्यानं त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे.
ते पुढे म्हणाले की, अन्न प्रक्रिया उद्योग हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणारं आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करणारं क्षेत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना केवळ रोजगार शोधणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक घडविण्याची आहे. या क्षेत्रातून अनेक तरुण स्वतःचे उद्योग सुरू करून इतरांनाही रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकतात.
चिराग पासवान मराठवाडा पाणी टंचाईबाबत काय म्हणाले? : मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, एल निनोच्या परिणामामुळे देशभरात पावसाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त भाग असल्यानं येथील शेतकऱ्यांच्या अडचणी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आहेत. परिस्थितीनुसार राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
अयोध्या राम मंदिरातील कथित देणगी चोरी प्रकरणाबाबत बोलताना पासवान म्हणाले की, हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहे. या घटनेमुळे प्रभू श्रीरामांवर श्रद्धा असलेल्या कोट्यवधी भाविकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. काही जणांचे राजीनामे झाले असले, तरी चौकशी केवळ त्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. चौकशीत जो कोणी दोषी आढळेल, मग तो कितीही मोठा व्यक्ती असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. लोकांच्या श्रद्धेशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
चिराग पासवान यांचा लंगर सेवेतही सहभाग : केंद्रीय मंत्री पासवान यांनी यांनी रविवारी नांदेड दौऱ्यादरम्यान तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वाराला भेट देऊन दर्शन घेतलं. यावेळी गुरुद्वारातील पुजाऱ्यांच्या हस्ते त्यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.
या प्रसंगी चिराग पासवान यांच्यासोबत त्यांच्या कुटुंबीयांची उपस्थिती होती. तसेच उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, तहसीलदार संजय वारकड, जिल्हा कृषी अधीक्षक दत्तकुमार कळसाईत, एमआयडीसीचे व्यवस्थापक गजानन कपाळे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते. दर्शनानंतर चिराग पासवान यांनी गुरुद्वारातील लंगर प्रसाद ग्रहण केला तसेच लंगर सेवेत सहभागी होत सेवा कार्यही केलं.