अमित शाहांच्या कोल्हापूर दौऱ्यात मंत्री हसन मुश्रीफ साखर उद्योगाचे मांडणार प्रश्न; कारखान्याच्या नामांतरावरून राजकीय संघर्ष
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 आणि 20 जून 2026 रोजी कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्यासमोर साखर कारखानदारांच्या समस्या विविध नेत्यांकडून मांडण्यात येणार आहेत.
Published : June 14, 2026 at 5:39 PM IST
कोल्हापूर : केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह हे 19 आणि 20 जून रोजी कोल्हापूर दौऱ्यावर येणा आहेत. त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. सहकाराची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापुरातील सहकारी साखर कारखानदारी अडथळ्याच्या शर्यतीतून जात आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांच्या समस्या केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासमोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
कार्यक्रमांच्या पूर्वतयारीचा घेतला आढावा : कोल्हापुरात अमित शाह यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा, इचलकरंजीतील विविध विकासकामांचे उद्घाटन तसेच हुपरी येथील जवाहर साखर कारखान्याच्या नामांतर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या सर्व कार्यक्रमांच्या पूर्वतयारीचा आढावा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला.
साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्या : कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्र हा साखरपट्टा म्हणून ओळखला जातो. देशातील साखरेच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळं साखर निर्यात धोरणाबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून इथेनॉल निर्मितीबद्दल केंद्र सरकारनं सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. मात्र, यातील गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. इंधनाबाबत आखाती देशावर अवलंबून राहावं लागतं. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याची क्षमता वाढवावी. साखरेच्या विक्री किंमतीतील एमएसपी, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एफआरपी संदर्भातील अडचणींबाबतही केंद्र सरकारने विचार करायला हवा, अशी भूमिका मंत्री अमित शाह यांच्यापुढे साखर कारखानदार मांडणार असल्याचं मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
जवाहर साखर कारखान्याचं होणार नामांतर : हुपरी येथील जवाहर साखर कारखान्याचे नाव बदलून माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांच्या नावानं कारखान्याचे नामकरण करण्यात येणार आहे. अलीकडेच आवाडे कुटुंबीयांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर अमित शाह यांच्या उपस्थितीत या कारखान्याचे "कल्लाप्पाण्णा आवाडे सहकारी साखर कारखाना" असे नामांतर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. "काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेल्या कारखान्याचे नाव बदलण्यापेक्षा आवाडे कुटुंबीयांनी नवीन साखर कारखाना उभारून त्याला त्यांचं नाव द्यावं," असा टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळं कारखान्याच्या नामांतराच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष रंगण्याची शक्यता आहे.
दौऱ्याच्या तयारीचा आढावा : केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांच्या आणि पोलीस ग्राउंडवरील भव्य सभेच्या तयारीचा आढावा चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला. त्यांनी सभास्थळाची पाहणी केली तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विभागनिहाय नियोजन बैठकीत सहभागी होत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या. यावेळी महापौर रूपाराणी निकम, भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव, महेश जाधव, राहुल चिकोडे, मुरलीधर जाधव, सुजितभाऊ चव्हाण, प्रसाद चव्हाण, तानाजी पाटील, डॉ. राजवर्धन, अमर साठे, आप्पा लाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल तसेच ओएसडी बी. बी. यादव यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू : यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा कोल्हापूर दौरा जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. प्रशासन आणि पक्ष संघटनांच्या समन्वयातून सर्व कार्यक्रमांचे नियोजन सुरू आहे. प्रत्येक व्यवस्था दर्जेदार आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने उभारली जात आहे. सभेला मोठ्या प्रमाणावर जनसहभाग अपेक्षित असून हा दौरा यशस्वी आणि ऐतिहासिक ठरेल." अमित शाह यांच्या स्वागतासाठी भारतीय जनता पक्ष, महायुतीचे कार्यकर्ते आणि जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू असून संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
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