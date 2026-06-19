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जावाईबापू अमित शाहांच्या स्वागताला करवीर नगरी सज्ज ; जाणून घ्या कसा असेल दौरा?

करवीर नगरीचे जावाईबापू अमित शाह दोन दिवसांच्या कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. आई अंबाबाई मंदिराच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचं उद्घाटन अमित शाहांच्या हस्ते होणार आहे.

Amit Shah Kolhapur Visit
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 6:10 PM IST

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कोल्हापूर : केंद्रीय गृहमंत्री आणि करवीर नगरीचे जावाईबापू अमित शाह दोन दिवसांच्या कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिराच्या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 1445 कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी दस्तूरखुद्द गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रयत्न केले. यामुळे कोल्हापूरकरांच्या वतीनं कृतज्ञता सोहळ्याचं आयोजन कोल्हापुरातील पोलीस परेड मैदानावर करण्यात आलं आहे. यासाठी महायुतीकडून जय्यत तयारी करण्यात आली असून सुरक्षेच्या दृष्टीनं पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त राहणार आहे. यामुळे कोल्हापूर शहराला पोलीस छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे.

Amit Shah Kolhapur Visit
अमित शाहांच्या स्वागताला लागलेले बॅनर (ETV Bharat Reporter)

जावईबापू अमित शाह आज संध्याकाळी कोल्हापुरात : कोल्हापूरचे जावई असणारे गृहमंत्री अमित शाह आज संध्याकाळी कोल्हापुरात दाखल होत आहेत. गेली अनेक वर्ष रखडलेल्या कोल्हापूरच्या साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या अंबाबाई देवी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचं उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. यानंतर कोल्हापूरकरांच्या वतीनं केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांचा कृतज्ञता सत्कार समारंभ आणि जाहीर सभा कोल्हापुरातील पोलीस परेड मैदानावर होणार आहे.‌ सायंकाळी महाराष्ट्राची मँचेस्टर असणाऱ्या इचलकरंजीत जवाहर साखर कारखान्याचा नामांतर सोहळा आणि जाहीर सभेचं आयोजन भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. "देशातील इतर तीर्थक्षेत्रांप्रमाणं कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिराचा विकास करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली होती. याच कामासाठी 145 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी देशभरातून दररोज सुमारे दोन लाख भाविक येतात. या भाविकांची सोय व्हावी, यासाठी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा गरजेचा होता. आता हे काम पूर्ण होत आहे, याचं समाधान आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केली.

Amit Shah Kolhapur Visit
तगडा बंदोबस्त (ETV Bharat Reporter)

अंबाबाई मंदिर परिसर, व्हीआयपी मार्गांवरील दुकानं बंद : केंद्रीय गृहमंत्री कोल्हापुरात येणार असल्यानं कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिर परिसर आणि व्हीआयपी मार्गावरील दुकानं बंद ठेवण्याच्या सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत. आज दिवसभर वाहनांच्या ताब्याची ट्रायल घेण्यात येत होती. यामुळे अनेक ठिकाणी पोलिसांनी मुख्य रस्ते अडवले. यामुळे सामान्य कोल्हापुरकरांना मनस्ताप सहन करावा लागला. उद्या सकाळी 11 ते केंद्रीय गृहमंत्री मंदिरातून बाहेर पडेपर्यंत अंबाबाई दर्शन स्थानिकांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

Amit Shah Kolhapur Visit
आई अंबाबाई मंदिर (ETV Bharat Reporter)

कोल्हापूर शहराला पोलीस छावणीचं स्वरूप : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोल्हापूर आणि इचलकरंजी दौऱ्यावर येणार असल्यामुळे कोल्हापूर पोलीस दलाच्या वतीनं परिक्षेत्रातील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अधिकची कुमक मागवण्यात आली आहे. यात राज्य राखीव दलाच्या दोन तुकड्या, एक पोलीस अधीक्षक, 20 पोलीस उपाधीक्षक, 200 पोलीस निरीक्षक आणि सुमारे 1 हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. यामुळे कोल्हापूर आणि इचलकरंजी शहरांना पोलीस छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे.

उद्धव ठाकरे यांना सांगण्याइतका मी मोठा नाही : ऑपरेशन टायगरमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे सहा खासदार पक्षातून बाजूला गेल्याच्या चर्चा आहेत. यावर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "उद्धवजींना सांगण्याइतका मी मोठा नाही. मला असं वाटतं की तोच मोठा होतो, जो वस्तुस्थिती आणि भविष्याचा अंदाज घेतो. छत्रपती शिवरायांचा आदर्श आपण घेतो. छत्रपती शिवरायांनी कुठं थांबायचं, कुठं पुढं जायचं कुठं मागायचं ठरवलं होतं. त्यामुळे जगातील यशस्वी राजे अशी त्यांची ख्याती झाली. त्यामुळे फार पुरातन जायला नको, प्रभू रामचंद्रांनीही आई-वडिलांच्या आदेशानं 14 वर्षांचा वनवास भोगलाच. ते असं म्हणाले नाहीत की बिलकुल जाणार नाही, म्हणून माणसाच्या आयुष्यातही कुठं थांबायचं, कुठं पुढं जायचं हे समजायला हवं," असा टोलाही मंत्री पाटील यांनी उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून लगावला. "आत्मपरीक्षण करायला कोणीही लागत नाही, मनाची तयारी लागते, ती उद्धवजींची असेल. त्याला मग कोणीही लागत नाही. त्यामुळे तिकडं वातावरण असं आहे. पराचा कावळा होईल, मी म्हणतो आत्मपरीक्षण, मात्र तिकडं मलाच हा काय शिकवायला असा संदेश जाईल. त्यांना शिकवायला त्यांचा शेजारी असतो," असंही खासदार संजय राऊत यांना उद्देशून मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

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TAGGED:

MAHALAXMI TEMPLE DEVELOPMENT WORK
AMIT SHAH TO VISIT IN KOLHAPUR
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करवीर नगरीचे जावाईबापू अमित शाह
AMIT SHAH KOLHAPUR VISIT

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