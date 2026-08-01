केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुणे दौऱयावर; कार्यकर्त्यांची धरपकड केल्याचा काँग्रेसचा आरोप, भाजपा देणार प्रत्युत्तर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे पुणे दौऱयावर आहेत. विरोध दर्शवण्यासाठी काँग्रेसने आंदोलन केलं असून, भाजपानंही त्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Published : August 1, 2026 at 11:23 AM IST
पुणे : लोकमान्य टिळक ट्रस्टच्या वतीने दरवर्षी लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने देण्यात येणारा लोकमान्य टिळक पुरस्कार आज देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना देण्यात येणार आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे या पुरस्कार सोहळ्यासाठी पुणे दौऱ्यावर आले आहेत.
नीट पेपर फुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जविरोधात काँग्रेस पक्षाकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. शुक्रवारी रात्रीपासूनच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, काँग्रेसचे कार्यकर्ते हे मार्केट यार्ड चौकात जमले आहेत.
पोलिसांकडून आमच्या कार्यकर्त्यांना पकडण्यात येत असून, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. सरकार हे काँग्रेसला घाबरले असल्याची टीका यावेळी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
आता भाजपाने देखील आक्रमक भूमिका घेतली. भाजपा देखील जशास तसं उत्तर देणार असून, भाजपाकडून देखील काँग्रेसविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे. मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.