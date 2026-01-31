अर्थसंकल्पाकडून अमरावतीला औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन विकासाची अपेक्षा
रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमरावती एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी आपलं मत व्यक्त केलं
Published : January 31, 2026 at 4:37 PM IST
अमरावती : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प रविवारी (1 फेब्रुवारी) सादर होत असून त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील महत्वाचं शहर आणि जिल्हा असणाऱ्या अमरावतीच्या औद्योगिक, कृषी, पर्यटन आणि मेळघाटातील आदिवासी विकासाबाबत अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. जिल्ह्याला या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय अपेक्षित आहे? याबाबत अमरावती एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपलं मत व्यक्त केलंय.
अमरावतीत औद्योगिक विकासला गती देण्याची गरज : "अमरावती जिल्हा आजही औद्योगिक दृष्ट्या मागास असून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित आहेत. केंद्र सरकारनं जाहीर केलेला मेगा टेक्स्टाईल पार्क आणि राज्य सरकारच्या टेक्स्टाईल पार्कचं काम प्रत्यक्षात वेगानं होणं गरजेचं आहे. फार्म टू फॅशन अर्थात कच्च्या कापसापासून तयार वस्त्रापर्यंत बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड इंटिग्रेशन अमरावतीत उभं राहावं यासाठी ठोस धोरणांची आवश्यकता आहे," असं किरण पातुरकर यांनी सांगितलं.
वीजदर कमी करण्याची मागणी : "लघुउद्योगांसमोर सर्वात मोठी अडचण म्हणजे महागडी वीज होय. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी आणि निर्यात क्षम उद्योग उभारण्यासाठी विजेचे दर कमी होणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा लघुउद्योगांना काम करणं कठीण होईल," अशी स्पष्ट भूमिका किरण पातुरकर यांनी मांडली.
छोट्या उद्योगांसाठी हवं रेड कार्पेट धोरण : "मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी आजही अनेक नियम, परवाने, आणि अटींचं ओझं आहे. हे नियम सुलभ झाले तर अधिकाधिक उद्योजक पुढं येतील. सरकारपेक्षा खासगी क्षेत्र आणि स्वयंरोजगार हे रोजगाराची अधिक संधी निर्माण करतात. यामुळं लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणारं धोरण आवश्यक आहे," असं मत किरण पातुरकर यांनी व्यक्त केलं.
कापूस, संत्री आणि सोयाबीन आधारित उद्योगांना संधी : "अमरावती जिल्ह्याची प्रमुख पिकं कापूस, संत्री आणि सोयाबीन ही आहेत. या पिकांवर आधारित उद्योगाचा विकास होणं गरजेचं आहे. जिल्ह्यात संत्रा प्रक्रिया उद्योग आणि सोयाबीनवर आधारित उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. कापसासाठी जिल्ह्यात संशोधन केंद्र उभारून टेक्सटाईल पार्कला जसा कापूस हवा त्या कापसाचं वाण संशोधन केंद्रातून विकसित व्हायला हवं. हे संशोधन केंद्र नांदगाव पेठ एमआयडीसी परिसरात व्हावं. याच ठिकाणी खरेदी केंद्रही उपलब्ध व्हावं," अशी मागणी किरण पातुरकर यांनी केली.
मेळघाट आदिवासी विकास आणि पर्यटन : मेळघाटात चिखलदरा इथं स्कायवॉक लवकरच तयार होणार आहे. आदिवासी जीवनमान उंचावणारी धोरणं मेळघाटसाठी असावीत. मेळघाटात अद्यापही 22 गावांमध्ये वीज पुरवठा झालेला नाही. अशा गावात वीज पोचवण्यासंदर्भात दखल घेतली जावी," असं पातुरकर यांनी सांगितलं.
धार्मिक आणि नैसर्गिक पर्यटनावर भर : "अमरावती जिल्ह्यात अंबादेवी मंदिरांसोबतच ऐतिहासिक जैन लेण्यांनी समृद्ध मुक्तागिरी आहे. महानुभव पंथाची काशी असणारं रिद्धपूर अमरावती जिल्ह्यात आहे. यासह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे महाराज, संत गुलाबराव महाराज, संत अच्युत महाराज यासारखे राष्ट्रीय संत अमरावती जिल्ह्यात होऊन गेले. यामुळं अमरावती जिल्ह्याचा धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीनं देखील विकास होणं अपेक्षित आहे, असं मत किरण पातुरकर यांनी व्यक्त केलं.
मेडिकल टुरिझमची मोठी संधी : "अमरावती शहरात तीन वैद्यकीय महाविद्यालयं असल्यानं मेडिकल टुरिझम विकसित होऊ शकतं. यासाठी सरकारनं विशेष धोरण आणावं," अशी मागणी किरण पातुरकर यांनी केली.
अमरावतीच्या मार्केटिंगची गरज : "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अमरावतीकडं विशेष लक्ष असलं तरी शहराचं राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मार्केटिंग होणं गरजेचं आहे. मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ठोस पावलं उचली गेली पाहिजेत," अशी अपेक्षा किरण पातुरकर यांनी व्यक्त केली.
काय आहेत मागण्या :
- अमरावतीत मेगा व टेक्स्टाईल पार्क काम वेगानं पूर्ण व्हावं.
- लघु उद्योगांसाठी विजेचे दर कमी करावेत.
- छोट्या उद्योगांसाठी रेड कारपेट धोरण राबवाव.
- कापूस संत्री आणि सोयाबीनवर आधारित उद्योगांना चालना द्यावी.
- मेळघाटातील आदिवासी विकासासाठी विशेष तरतूद करावी.
- धार्मिक नैसर्गिक आणि मेडिकल टुरिझम साठी स्वतंत्र पॅकेज तयार करावा.
