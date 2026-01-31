केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : सरकारनं लोकल ते ग्लोबलचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 'या' उद्योगांना पाठबळ देण्याची गरज
1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर करतील. यावर टॅक्स एक्सपर्ट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : January 31, 2026 at 4:21 PM IST
नागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर करणार आहेत. सर्वसामान्य जनता असो की मध्यम किंव्हा लघु उद्योग असो सर्वांचंच लक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी काय देतील आणि काय काढून घेतील याकडं लागलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टॅरिफ पॉलिसीमुळं भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या जखमेवर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या बजेटमधून फुंकर घालतील का? याकडं देखील सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग जगत देखील केंद्राच्या अर्थसंकल्पाकडं आशेनं बघत आहे. काय आहेत त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेऊयात.
स्थिरविकास आवश्यक : भारत देश सध्या एका दुर्मीळ आर्थिक टप्प्यावर उभा आहे. जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला आता अमेरिका आणि चीननंतर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची संधी आहे. त्यामुळं हा अर्थसंकल्प केवळ कर बदलापुरता मर्यादित न राहता, तर तो दिशा निश्चित करणाराही असावा. यावेळचा अर्थसंकल्प मूळ उद्दिष्ट चार स्तंभांवर आधारित असला पाहिजे. मोफत वाटप करण्याऐवजी विकासाला प्राधान्य द्यावं, विश्वासावर आधारित अनुपालन, उपभोगावर आधारित अर्थव्यवस्थेऐवजी भांडवल निर्मिती आणि धोरणात्मक धक्क्यांऐवजी पूर्वानुमेयता कर सवलत नेहमीच स्वागतार्ह असते, परंतु शाश्वत विकास तेव्हाच होतो जेव्हा व्यवसायात गुंतवणूक वाढते आणि रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि उत्पन्नानुसार उपभोग वाढतो, असं मत नागपूरचे चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) नरेश जाखोटीया यांनी व्यक्त केलं आहे.
अधिभार तर्कसंगत असावा : आयकरच्या स्लॅबमध्ये आता मोठे बदल करणे आवश्यक नाही आणि अपेक्षितही नाही. प्रत्यक्ष करसंकलन 20 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे. हे सिद्ध करते की दर वाढवण्यापेक्षा टॅक्स (कराचा) पाया रुंद करणे आणि अनुपालन सुधारणे अधिक प्रभावी ठरते. अर्थसंकल्प ज्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करू शकतो, त्या म्हणजे अधिभाराचे तर्कसंगतीकरण, ज्यामुळं सध्या मुख्य करदत्यांमध्ये अडचण निर्माण होते आणि काल्पनिक कर आकारणी ज्यामुळं प्रत्यक्षात कधीही न मिळालेल्या उत्पन्नावर कर आकारला जाऊन रोख प्रवाहावर ताण येतो, अशी प्रतिक्रिया नरेश जाखोटीया यांनी दिली.
एमएसएमईंला दिलासा द्या : नवीन आयकर कायदा हा एप्रिल 2026 पासून लागू होणार असल्यानं, संयम बाळगणं गरजेचं आहे. अंमलबजावणीपूर्वी करण्यात आलेले सर्व अतिरिक्त बदल केवळ गुंतागुंत वाढवतील असा विश्वास देखील नरेश जाखोटीया यांनी व्यक्त केला. गुंतवणूकदार किरकोळ कर सवलतींपेक्षा साधे, स्थिर आणि पूर्वानुमेय कायदे अधिक महत्त्वाचे आहे. सोप्या जीएसटी आणि जलद परताव्याद्वारे (MSME) एमएसएमईंना दिलासा आणि कमी वाद, जलद निराकरणसह विश्वासावर आधारित करप्रणाली असली पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. रोजगार संबंधित कौशल्य विकास आणि औपचारिकीकरण हे देखील केंद्रस्थानी राहिले पाहिजे.
एफडीआयला आकर्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करा : यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये एफडीआयला म्हणजे (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) आकर्षित करण्यासाठी उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. खासगी कॅपेक्ससाठी आणखी काही प्रोत्साहन दिले पाहिजे. शिवाय केंद्र सरकारने भांडवली बाजाराशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, कारण गेल्या अर्थसंकल्पात LTCG ( लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेण tex) दरात वाढ झाल्यामुळं FII म्हणजे (फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टमेंट) ची वाढ झाली आहे. जरी देशांतर्गत SIP प्रवाहाशी जुळत असली तरी बाजाराने गेल्या बजेटपासून शून्य परतावा दिला आहे. FII जवळपास 6 कोटी इक्विटीची विक्री केलेली आहे. ट्रम्प टेरिफ आणि राजकीय परिस्थितीवर अनिश्चिततेमुळं भारताचा रुपया हा 92 रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहचला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये सोने आणि तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळं, भारतीय रुपया आणि सरकारी रोख्यांवर खूप दबाव वाढला आहे. यावरील उपायांकडं लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, असं मत CA जेठालाल रुखियाना यांनी व्यक्त केलंय.
जीएसटीबाबत शंका आणि गोंधळ कायम : केंद्र सरकारने जीएसटी ची 2.0 सुधारणा सादर केली. जनतेला तातडीने मोठे बदल हे अपेक्षित होते. जीएसटीबाबत बरेच शंका आणि गोंधळ कायम आहेत. इन्व्हर्टर शुल्क रचनेशी संबंधित समस्या आहे, ज्या क्षेत्रामध्ये दर कमी केले गेले आहेत तेथे आधीच जमा केलेल्या इनपुट कराचे काय होईल याबद्दल कोणतीच स्पष्टता मिळाली नाही, जनतेस गुंतवलेले पैसे गमावण्याची भीती आहे. कायदेशीर मालमत्तांशी संबंधित जीएसटी मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाचे निर्णय दिले असले तरी सरकारकडून कोणतेही स्पष्टता, मार्गदर्शक तत्त्वे आलेली नाहीत. यामुळं सुद्धा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
जीएसटी सुधारणांची अपेक्षा : भविष्यात जीएसटी सुधारणांमुळं पुढील अनेक गोष्टी घडतील अशी आशा आहे. सर्वसामान्यांचे जीवन सोपे होण्यास मदत मिळते. एमएसएमई क्षेत्राला दिलासा मिळेल. सरकारकडून जीएसटी प्रणाली अधिक सोपी, व्यावहारिक बनवण्याची अपेक्षा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी एमएसएमई क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जीडीपीमध्ये 30 टक्के पेक्षा जास्त योगदान MSEM देते तरीदेखील अपेक्षित फायदे मिळत नाहीत. एमएसएमईंना सरकारी पाठबळ आवश्यक आहे. एमएसएमईंसाठी सरकारने अधिक ठोस पावले उचललावे अशी अपेक्षा सीए सचिन जाजोडीया यांनी व्यक्त केली.
