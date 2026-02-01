ETV Bharat / state

'केंद्रीय अर्थसंकल्प चांगला; यंदाच्या अर्थ संकल्पात स्थिरता, शाश्वती अन् साधेपणा,' प्रशांत गिरबनेंनी व्यक्त केलं मत

रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे डायरेक्टर जनरल प्रशांत गिरबने यांनी प्रतिक्रिया दिली.

February 1, 2026

पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी लोकसभेत देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक घोषणा केल्या आहेत. याबाबत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे डायरेक्टर जनरल प्रशांत गिरबने यांनी प्रतिक्रिया दिली. "हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. अर्थसंकल्पात स्थिरता असते. साधेपणा असतो. शाश्वती असते, तेव्हा तो चांगला अर्थसंकल्प समजला जातो."

रोजगार निर्मितीला नक्कीच फायदा : "या अर्थसंकल्पातून स्थिरतेबाबत चांगली अपेक्षा मिळाली आहे. तसेंच जीडीपीची 10 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. पायाभूत सुविधांवर देखील खर्च करण्यात येणार आहे. यासह वित्तीय तूटदेखील कमी होत आहे. या अर्थसंकल्पात टेक्सटाईल, टुरीझम, हेल्थकेअर या क्षेत्रांना मिळणाऱ्या आर्थिक तरतुदीमुळं रोजगार निर्मितीला नक्कीच फायदा होणार आहे. तसंच राज्य आणि पुण्याच्या दृष्टीनंदेखील चांगला अर्थसंकल्प आहे," असं प्रशांत गिरबने यांनी सांगितलं.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचं अभिनंदन : "यावर्षी 53.5 लाख कोटी इतके खर्च केले नाहीत. वित्तीय तूट ही 4.3% इतकीच आहे. हे सांगताना मला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचं अभिनंदन करायला हवं. कारण त्यांनी कोविडच्या काळामध्ये वित्तीय तूट 9.2% होती. त्यांनी सांगितलं की पुढल्या पाच वर्षांमध्ये आम्ही 4.4% वित्तीय तूट करू दाखवू. त्यांनी ते करून दाखवलं. एखादा नेत्यांनी करून दाखवलं. त्यामुळं त्यांचं नक्कीच अभिनंदन करायला हवं," असं प्रशांत गिरबने यांनी सांगितलं.

सर्व अर्थानं यंदाचा अर्थसंकल्प चांगला : "पुढच्या वर्षी तो आकडा 4.3% वरून कमी होईल, ही चांगली गोष्ट आहे. आपलं एकूण कर्ज जीडीपीच्या तुलनेत ते 56% वरून 55% इतपर्यंत येईल. येत्या काही वर्षांमध्ये ते 50% पर्यंत येईल. आपलं कर्ज कमी झालं तर कर्जावरचं व्याज कमी द्यावं लागेल. पैसे जास्त असतील तर भांडवली खर्च वाढेल. आगामी काळात आपली जीडीपी जवळपास दहा टक्क्यांनी वाढणार आहे. अशाप्रकारे सर्व अर्थानं यंदाचा अर्थसंकल्प चांगला आहे," अशी माहिती प्रशांत गिरबने यांनी दिली.

