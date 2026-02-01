ETV Bharat / state

अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण शाळांच्या गुणवत्तेसाठी गुंतवणूक कमी, शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचं मत

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या बजेटमध्ये शालेय शिक्षणासाठी सुमारे 2.5 टक्के ते 2.7 टक्के इतकीच तरतूद दिसते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (File Photo)
Published : February 1, 2026 at 8:21 PM IST

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फेब्रुवारी 2026) देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर केलाय.

शाळांच्या गुणवत्तेसाठी अपेक्षित मोठी गुंतवणूक कमी : आज जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शालेय शिक्षणासाठी तरतुदींबाबत शिक्षण विकास मंचचे डाॅ. माधव सूर्यवंशी आणि मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत'ने संवाद साधला. यावेळी डाॅ. माधव सूर्यवंशी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये शिक्षणासाठी जीडीपीच्या 6 टक्के खर्चाचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. मात्र, 2026-27 च्या केंद्रीय बजेटमध्ये शिक्षणासाठी सुमारे 2.5 टक्के ते 2.7 टक्के इतकीच तरतूद दिसते. शालेय शिक्षणासाठी 83,562 रुपये कोटींची वाढ झाली असून अटल थिंकिंग लॅब व डिजिटल उपक्रमांना भर देण्यात आला आहे. तरीही समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक भरती-प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण शाळांच्या गुणवत्तेसाठी अपेक्षित मोठी गुंतवणूक कमी पडते. त्यामुळं धोरणाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी निधी वाढवणे आवश्यक आहे, असं डाॅ. माधव सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.

शिक्षणासाठी केलेली तरतूद कौतुकास्पद : "अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये शिक्षणासाठी केलेली तरतूद नक्कीच कौतुकास्पद आहे. गतवर्षीच्या तरतुदीपेक्षा त्यात सहा पूर्णांक तीन टक्क्यांनी वाढ झालेली दिसते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट कौशल्य विकास असल्यानं पंधरा हजार सर्जनशील आणि कौशल्य विकास प्रयोगशाळा उभारणीसाठी या निधीचा नक्कीच उपयोग होईल. शिक्षणामध्ये मुलींचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष दर्जा असणारी उत्तम वसतीगृहे निर्माण करण्याचा विचारही यात दिसत आहे. बदलत्या काळाला सामोरे जात डिजिटल शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यानुसार त्यासाठीही विशेष तरतूद केलेली आहे. सर्व समावेशक शालेय शिक्षण योजना आखून विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी केले जाणारे प्रयत्न नक्कीच दिलासा देणारे आहेत. एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्यानं त्याचाही योग्य विचार केलेला दिसत आहे. एकूणच देशाच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाचं महत्त्व लक्षात घेऊन त्यावर अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून त्याचा प्रभावी वापर होणं नक्कीच हितकारक आहे. हे जरी खरं असलं तरी राज्याच्या नियंत्रणात असलेल्या संचमान्यतेतील त्रुटी दूर करून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होतील याची व्यवस्था केल्याशिवाय या निधीचा योग्य वापर होऊन शिक्षणाचा मूळ हेतू तळागाळापर्यंत पोहोचणार नाही याकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे," असं महेंद्र गणपुले यांनी सांगितलं.

कोणाल होणार लाभ? : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये शाळा शिक्षणासाठी 83,562 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या 78,572 कोटींपेक्षा 6.35 टक्के वाढ आहे. मात्र, मूळ शाळा सुधारणा योजना आणि राज्य शाळांसाठी अपेक्षित निधी अजूनही अपुरा आहे. अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा फायदा अटल टिंकरिंग लॅब्स (एटीएल) योजनेसाठी झाला आहे. यासाठी पुढील वर्षी 3,200 कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. पुढील पाच वर्षांत 50,000 नवीन लॅब्स उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. विद्यार्थ्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान, सर्जनशीलता आणि संशोधन कौशल्य वाढवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.


कंटेंट क्रिएटर लॅब्स उभारल्या जाणार : याचबरोबर 15,000 माध्यमिक शाळांमध्ये अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स यासाठी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स उभारल्या जाणार आहेत. यामुळं डिजिटल आणि सर्जनशील कौशल्य विकसित होईल. 2030 पर्यंत एवीजीसी उद्योगाला 20 लाख व्यावसायिक लागतील. केंद्रीय शाळांसाठी केवीएसला 6.58 टक्के वाढ, एनव्हीएसला 13.57 टक्के वाढ, तर एनसीईआरटीला 15 टक्के वाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम सुधारणा चालू राहतील. अर्थसंकल्पाने नवीन प्रयोग, डिजिटल, विज्ञान सर्जनशील उपक्रमांना प्राधान्य दिले आहे, पण तळागाळातील शाळा आणि विद्यार्थ्यांना अपेक्षित फायदा अजूनही अपुरा राहणार आहे.



पण मूळ सुधारणा योजनांसाठी निधी कमी दिला :

समग्र शिक्षा : 42,100 कोटी
मध्याह्न भोजन योजना : 12,750 कोटी
स्टार्स : 500 कोटी
पीएम श्री : 7,500 कोटी



अनुकूल : एवीजीसी, केवीएस, एनव्हीएस, एनसीईआरटी सुधारणांमुळं काही विद्यार्थ्यांचे विज्ञान, तंत्रज्ञान, सर्जनशीलता आणि डिजिटल कौशल्य सुधारेल.

प्रतिकूल : एसएसए, मध्याह्न भोजन योजना, स्टार्स आणि राज्य शाळांसाठी अपेक्षित निधी अपुरा असल्यामुळं सामान्य सरकारी शाळा आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष फायदा कमी मिळेल.



इतर महत्वाच्या योजनांचा तपशील :

ध्रुव : 50 कोटी
नॅशनल मेरिट स्कॉलरशिप : 381 कोटी
न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्रॅम : 160 कोटी

