केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : कृषी, स्थावर मालमत्ता, आयकर, रोजगार यासह विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राच्या अपेक्षा
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या काही महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत. त्यांचा ठोबळ मानानं घेतलेला आढावा.
Published : January 23, 2026 at 4:54 PM IST
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असेल. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव, अमेरिकेचं शुल्क धोरण आणि देशांतर्गत मागणी मजबूत करण्याची गरज यामुळे भारतासमोर मोठी आव्हानं उभी आहेत. अशावेळी हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "विकसित भारत २०४७" या दृष्टिकोनाला साकार करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. उद्योग, एमएसएमई, शेतकरी, मध्यमवर्ग, स्टार्टअप्स, सेवा क्षेत्र आणि सामान्य नागरिक या सर्वांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
महाराष्ट्राच्या अपेक्षा - महाराष्ट्राच्या बाबतीत राज्याच्याही काही अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून आहेत. त्याबाबत विविध क्षेत्रांच्या संदर्भात माहिती घेऊया.
शेती :-
सिंचन : २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक पॅकेजची अपेक्षा करत आहे.
किमान आधारभूत किंमत : कापूस, सोयाबीन आणि कांदा यांसारख्या पिकांसाठी योग्य किमान आधारभूत किमती आणि निर्यात धोरणांमध्ये स्थिरतेची आवश्यकता आहे.
शेतकरी सन्मान निधी : शेतकरी या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ होण्याची आशा बाळगून आहेत.
मध्यमवर्ग :-
आयकर : या वर्षीही मध्यमवर्ग आणि नोकरदार वर्गाच्या सर्वाधिक अपेक्षा असतील. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला होता, कारण नवीन कर प्रणाली अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं होतं.
रोजगार : मध्यमवर्गासाठी रोजगाराच्या बाबतीत २०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. त्यांना आशा आहे की सरकार २०२६ च्या अर्थसंकल्पात रोजगार आणि कौशल्य विकासाला प्राधान्य देईल. यामुळे नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील आणि मध्यमवर्गाला फायदा होईल.
उद्योग :-
डीएमआयसी : दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) अंतर्गत महाराष्ट्रातील नोड्सच्या जलद विकासासाठी निधीची आवश्यकता आहे.
स्थावर मालमत्ता : २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अपेक्षा वाढत असताना, महाराष्ट्रातील स्थावर मालमत्ता विकासक आणि उद्योगपती सरकारला घरे परवडणारी बनवण्यासाठी, ग्राहकांचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शहरी व पायाभूत सुविधा-आधारित विकासाला गती देण्यासाठी केंद्रित धोरणात्मक उपाययोजना लागू करण्याचं आवाहन करत आहेत.
NAREDCO अध्यक्ष काय म्हणाले : NAREDCO महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा म्हणाले, “स्थावर मालमत्ता क्षेत्र हे आर्थिक वाढ आणि रोजगाराचं एक प्रमुख चालक आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात, आम्ही असे उपाय पाहण्याची आशा करतो जे अंतिम ग्राहकांची मागणी मजबूत करतील आणि परवडणारी क्षमता वाढवतील.”
व्याजमुक्त कर्ज योजना : या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे राज्यांसाठी ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्ज योजनेतील सातत्य. सीतारमण यांनी अलीकडेच अधोरेखित केलं की गेल्या चार वर्षांत या योजनेअंतर्गत ३.६ लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीत १०% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. या कार्यक्रमाच्या लोकप्रियतेमुळं, राज्यांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी शून्य टक्के व्याजानं निधी देणारी ही योजना वाढवली जाईल किंवा तिचा विस्तार केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. महामार्गांपासून ते ग्रामीण पायाभूत सुविधांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी विनाशुल्क निधी उपलब्ध करून देऊन, केंद्र सरकार औपचारिक निधी वाटपाच्या प्रमाणांमध्ये बदल न करता राज्यांची खर्च करण्याची क्षमता प्रभावीपणे वाढवते. त्यामुळेच, राज्यांचे नेते या योजनांमधील बारीक तपशिलांवर बारकाईनं लक्ष ठेवतात यात आश्चर्य नाही.
प्रमुख प्रकल्प : विदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पासारखे विशिष्ट प्रकल्प, जून २०२६ च्या निर्धारित मुदतीपर्यंत पूर्ण होतील याची खात्री करण्यासाठी अंतिम टप्प्यातील निधी किंवा केंद्राच्या देखरेखीची मागणी करत आहेत. इतर प्रादेशिक मागण्यांमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विदर्भात प्रस्तावित पेट्रोलियम रिफायनरी आणि संरक्षण उत्पादन कॉरिडॉरचा समावेश आहे.
वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प - या प्रकल्पाचा विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना फायदा होईल. सुमारे ८८,५७४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश अतिरिक्त पाणी पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशांकडे वळवणे आणि नागपूर, वर्धा, अमरावती आणि आसपासच्या भागांतील ३.७ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचनाखाली आणणे आहे. या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी संथ गतीनं सुरू आहे.
हवाई संपर्क : उद्योग आकर्षित करण्यासाठी हवाई संपर्क महत्त्वाचा असल्यानं, अमरावती विमानतळाच्या विस्तारासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद किंवा विमान कंपन्यांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधीची अपेक्षा आहे.
