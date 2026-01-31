केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 : 'जीडीपीचा केवळ 4 ते 6 टक्के निधी खर्च होत असेल तर कैसे पढेगा इंडिया...', जाणून घ्या शिक्षणतज्ज्ञांचं मत काय?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर करणार आहेत. याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
नागपूर : 'पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया' या टॅगलाईनच्या शासकीय जाहिराती रोज आपल्याला टीव्हीवर बघायला मिळतात. ज्या तन्मयतेनं जाहिरातीत शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आलेलं आहे, खरंच तेवढ्याच गांभीर्यानं शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केला जातो का? असा प्रश्न देखील निर्माण होतोय. आपल्या देशात जीडीपीचा केवळ चार टक्के निधी शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केला जातो. ही टक्केवारी फारच कमी असल्याचं मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2026) सादर करणार आहेत. याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
शिक्षणावर किती टक्के जीडीपी खर्च होतो? : दरम्यान, अर्थसंकल्प (Budget) केवळ आर्थिक नियोजन नसून तो देशाच्या भविष्याची देखील दिशा ठरवतो. शिक्षण क्षेत्र कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाचे मूलभूत आधारस्तंभ असल्यामुळंच देशाच्या अर्थसंकल्पाकडून शिक्षणाबाबत महत्त्वाच्या अपेक्षा असतात. भारतात शिक्षणावर किती टक्के जीडीपी खर्च होतो, यावर विचार करण्याची गरज असल्याचं मत प्राध्यापक अमित झपाटे यांनी व्यक्त केलं आहे. "केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण, रेल्वे, यासह रस्ते विकास आणि विविध मंत्रालयांना मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, मूलभूत गरज असलेल्या शिक्षणावर नेमका किती खर्च होतो? याबाबत सांगायचे झालेच तर जीडीपीच्या केवळ 4 ते 6 टक्के निधी दिला जातो. हा विकसित भारत ही संकल्पना साकार करण्याच्या दृष्टीनं फारच कमी आहे," असं प्राध्यापक अमित झपाटे म्हणाले.
शिक्षण क्षेत्रावर जीडीपीच्या केवळ 4.1 ते 4.6 टक्के खर्च : उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2015 ते 2024 यादरम्यान अंदाजे भारतानं जीडीपीच्या केवळ 4.1 ते 4.6 टक्क्यांपर्यंत शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केलाय. इकोनॉमिक सर्व्हे स्रोतानुसार, काही सरकारी आकडेवारीनुसार केंद्र शासन आणि राज्ये मिळून एकूण खर्च सुमारे 2.7 ते 2.9 टक्के आहे. 4.1 ते 4.6 टक्के हा युनेक्सोचा व्यापक निरीक्षणावर आधारित आकडा आहे आणि यात केंद्र + राज्ये दोन्हींचा खर्च गणला आहे. 2.7 ते 2.9 टक्के हा भारत सरकारच्या अधिकृत जीडीपी आधारित राजकोषीय खर्च/बजेट डेटा दर्शवतो. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 मध्ये शिक्षणावर खर्च जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा लक्ष्य झालेले आहे, पण ते अजून पूर्ण झालेले नाही. काही अहवालांत भारत जीडीपीच्या 4 ते 4.6 टक्के शिक्षणावर खर्च करतो. सरकारी अर्थसंकल्पानुसार, वास्तविक शिक्षण खर्च सुमारे 2.7 ते 2.9 टक्के इतका जीडीपी आहे.
देशाच्या अर्थसंकल्पाकडून शैक्षणिक अपेक्षा :
- शिक्षणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणं ही सर्वात मोठी अपेक्षा आहे. आजही भारतात जीडीपीच्या सुमारे 6 टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा, अशी मागणी आहे. प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे.
- दुसरे म्हणजे, शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये इमारती, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, डिजिटल वर्गखोल्या, ग्रंथालये व प्रयोगशाळा यांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतूद अपेक्षित आहे.
- तिसरी अपेक्षा म्हणजे शिक्षक प्रशिक्षण व भरती. कुशल, प्रशिक्षित आणि प्रेरित शिक्षकांशिवाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शक्य नाही. त्यामुळं शिक्षक प्रशिक्षण संस्था, आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि रिक्त पदांची भरती यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ठोस तरतूद हवी.
- चौथी महत्त्वाची बाब म्हणजे डिजिटल आणि तांत्रिक शिक्षण. ऑनलाईन शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल साधनांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी बजेटमधून मदत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे डिजिटल दरी (Digital Divide) कमी होण्यास मदत होईल.
- पाचवे म्हणजे उच्च शिक्षण, संशोधन व नवोन्मेष यांना चालना देणे. विद्यापीठे, संशोधन संस्था, स्टार्ट-अप्स आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद अपेक्षित आहे.
शिष्यवृत्ती व सवलती वाढवण्याची गरज : "विद्यार्थ्यांना रोजगार सक्षम बनवणं ही काळजी गरज आहे. गरजू आणि वंचित घटकांसाठी शिष्यवृत्ती व सवलती वाढवण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक अडचणीमुळं कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी बजेटमध्ये सामाजिक न्यायाचा दृष्टिकोन असावा. एकूणच, देशाच्या अर्थसंकल्पाकडून अशी अपेक्षा आहे की, ते शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य देईल आणि सक्षम, सुशिक्षित व आत्मनिर्भर भारत घडवण्यास हातभार लावेल," असं मत प्राध्यापक अमित झपाटे यांनी व्यक्त केलं.
