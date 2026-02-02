भारत जागतिक दर्जाचे ट्रेकिंग, गिर्यारोहण केंद्र बनू शकतो; महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाकडून अर्थसंकल्पाचं स्वागत
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्रावरदेखील विशेष भर देण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघा'चे अध्यक्ष उमेश झिरपे यांनी अर्थसंकल्पाचं स्वागत करत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
Published : February 2, 2026 at 1:04 PM IST
पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी रविवारी (1 फेब्रुवारी) सलग नववा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणाही केल्या आहेत. विशेषतः पर्यटन क्षेत्रावरदेखील विशेष भर देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पाचं स्वागत : महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे अध्यक्ष उमेश झिरपे यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील पर्वतीय भागांच्या आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत विकासावर आणि ट्रेकिंग व गिर्यारोहणाला पर्यटन क्षेत्रात धोरणात्मक स्थान देण्याच्या घोषणेचं मनापासून स्वागत केलं. त्यांनी सांगितलं की, ही फक्त ट्रेल्स उभारण्याची बाब नाही, तर भारताला ट्रेकिंग आणि गिर्यारोहणाचं जागतिक केंद्र बनवण्याची दिशा आहे.
'भारत जागतिक दर्जाचे ट्रेकिंग व गिर्यारोहण केंद्र बनू शकतो' : ते पुढे म्हणाले की, भारताची ओळख केवळ सांस्कृतिक वारशापुरती मर्यादित नाही. हिमालय, सह्याद्री, सातपुडा, अरवली, निलगिरी आणि ईशान्येकडील पर्वतरांगा या साहसी शक्यतांनी परिपूर्ण आहेत. योग्य धोरण, सुरक्षितता मानकं, प्रशिक्षित स्थानिक गाईड, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक समुदायांचा सक्रिय सहभाग यामुळे भारत जागतिक दर्जाचं ट्रेकिंग व गिर्यारोहण केंद्र बनू शकतो.
'रोजगारनिर्मिती वाढेल' : साहसी संस्कृती ही केवळ खेळ नाही, ती शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक शिस्त, नेतृत्वगुण, संघभावना आणि पर्यावरणाबद्दलची जबाबदारी यांचा संस्कार घडवते. आजच्या तरुण पिढीसाठी ही संस्कृती रुजवणं काळाची गरज आहे. नियोजनबद्ध गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनामुळं डोंगराळ भागांचा सर्वांगीण विकास होईल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि भारताची ओळख जगभरातील साहसी पर्यटकांसाठी विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून निर्माण होईल, असं त्यांनी सांगितलं. योग्य अंमलबजावणीद्वारे भारताला साहसाच्या जागतिक नकाशावर अग्रस्थानी नेण्याची ही सुवर्णसंधी असल्याचंही ते म्हणाले.
