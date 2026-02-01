ETV Bharat / state

'कृषी उत्पन्न वाढ हाच केंद्रबिंदू; शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवण्याचा प्रयत्न'; कृषी अर्थशास्त्र प्राध्यापकांची प्रतिक्रिया

रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावर कृषी अर्थशास्त्र विभागाचे प्रा. सुनील इंगळे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना प्रा. सुनील इंगळे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 8:24 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 8:43 PM IST

अमरावती : "केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. यातून शेती उत्पादन वाढीपेक्षा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणं हाच सरकारचा मुख्य अजेंडा असल्याचं स्पष्ट जाणवतं", असं श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाच्या कृषी अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक सुनील इंगळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

कमी खर्चात अधिक नफा हे धोरण : "सरकारनं या अर्थसंकल्पातून उत्पन्न वाढ या संकल्पनेवर भर दिलाय. उत्पादन वाढऐवजी कमी खर्चात जास्त नफा मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलंय. शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष पैसा कसा वाढेल, याचा विचार या अर्थसंकल्पात दिसून येतो,"- प्रा. इंगळे

उच्चभुल्य पिकांना प्राधान्य : या अर्थसंकल्पात नारळ, कोको, काजू ,चंदन यांसारख्या उच्च मूल्य आधारित पिकांना विशेष महत्त्व देण्यात आलं आहे. पारंपारिक पिकांऐवजी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांकडं वळण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळं प्रति एकर उत्पन्न वाढवण्याची मोठी संधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. निर्यातक्षम शेतीवर अधिक भर देण्यात आला असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असलेल्या पिकांचं उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळं शेतकऱ्यांना जागतिक बाजाराशी जोडलं जाईल. उत्पन्नाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना प्रा. सुनील इंगळे (ETV Bharat Reporter)

एआय आधारित कृषी व्यवस्थेची घोषणा : "या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे एआय आधारित कृषी व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मराठीसह विविध भाषांमध्ये माहिती उपलब्ध होणार आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला, हवामान अंदाज, पिकांवरील कीड आणि रोगांची माहिती डिजिटल माध्यमातून सहज मिळणार असून ही डिजिटल शेतीकडं मोठी झेप ठरणार आहे," असं प्रा. सुनील इंगळे यांनी सांगितलं.

समूह शेती आणि मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन : "लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना समूह शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलंय. तसंच मत्स्य उत्पादन आणि जलस्रोत विकासावर भर देण्यात आल्यानं महिला आणि तरुण शेतकऱ्यांसाठी ह्या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. एकूणच शेतकरी केवळ उत्पादक न राहता उद्योजक व्हावा अशी सरकारची भूमिका या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. विदर्भातील पिकांसाठी स्वतंत्र घोषणा नसल्या तरी अर्थसंकल्पातील सकारात्मक बाबी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं हेच या अर्थसंकल्पाचं खरं यश ठरेल. ड्रोन तंत्रज्ञान, आधुनिक साठवणूक व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामांसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शेतीला थेट बाजाराशी जोडण्याचा आणि शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसायांशी संलग्न करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसून येतो," प्रा. इंगळे

दूग्धव्यवसाय, पशुपालन आणि कुक्कुटपालनाला चालना : दूग्धव्यवसाय, पशुपालन आणि कुक्कुटपालन या पूरक व्यवसायांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आलाय. या क्षेत्रांसाठी कर्जाधारित अनुदान, शेतकरी उद्योगांना प्रोत्साहन आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक दिलासादायक बाब म्हणजे पीएम किसान योजना बंद करण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणारे सहा हजार रुपयांचं अनुदान कायम ठेवण्यात आलय.

