समान नागरी संहितेसाठी महाराष्ट्र सरकारची मोठी घोषणा; रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती स्थापन
समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली.
Published : July 9, 2026 at 2:56 PM IST
मुंबई - राज्यात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड - यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. समितीच्या सदस्यांची नावंही निश्चित करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
नागपूर अधिवेशनात विधेयक आणणार - मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, ही सात सदस्यीय समिती समान नागरी संहितेशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसंच पुढील सहा महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे सरकार समान नागरी संहितेचा अंतिम मसुदा तयार करणार आहे.
फडणवीस म्हणाले की, आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेसंदर्भातील विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत मांडण्याचा तसंच ते मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, समान नागरी संहिता लागू करण्याच्या प्रक्रियेत सरकार सर्व आवश्यक घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींचे पालन करणार असून राज्यात ही संहिता प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील.
समिती काय करणार? - ही समिती राज्यातील विद्यमान वैयक्तिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय कायद्यांचा सर्वंकष आढावा घेणार असून, महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करून राज्यासाठी स्वतंत्र समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करणार आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता आणि दत्तक या विषयांमध्ये महिलांना समान कायदेशीर अधिकार मिळावेत, यावर समिती विशेष भर देणार आहे. त्याचबरोबर विविध समाजघटकांच्या सूचनांचाही विचार करून अहवाल तयार केला जाणार आहे.
समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता हक्क आणि मूल दत्तक घेण्यासारख्या वैयक्तिक बाबींमध्ये धर्म, जात किंवा पंथानुसार वेगवेगळे कायदे लागू राहणार नाहीत. त्याऐवजी राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदेशीर व्यवस्था लागू होईल.
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