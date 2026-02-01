ETV Bharat / state

प्रसिद्ध दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या मुंबईतील घराबाहेर गोळीबार, पोलीस सुरक्षा वाढवली

चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे.

Rohit Shetty residence firing
प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 6:55 AM IST

1 Min Read
मुंबई - प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी याच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. रात्री उशिरा झालेल्या घटनेनंतर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर चार गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता, मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी, झोनल पोलीस आणि गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झालं. फॉरेन्सिक पथकानी देखील घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी घटनेला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, "इमारतीत गोळीबार झाला आहे. आम्ही गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी सर्व शक्य दृष्टिकोनातून तपास करत आहोत."

