ऑक्टोबर हिटच्या पार्श्वभूमीवर संसर्गजन्य आजारांमध्ये अनपेक्षित घट; राजावाडी रुग्णालयाचा अहवाल काय सांगतो?
मुंबई : सध्या राज्यभरात ऑक्टोबर हिटचा प्रचंड त्रास जाणवत असून हवामानात झालेल्या अचानक बदलामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. मागील आठवड्यात राज्यातील अनेक भागात मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र आता कडक उन्हामुळे ताप, डेंग्यू, लेप्टोस्पायरोसिस यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण झपाट्यानं वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. खासगी दवाखान्यात ताप, अंगदुखी, थकवा अशा लक्षणांनी ग्रस्त रुग्णांची गर्दी वाढताना दिसत आहे. मात्र, अशा पार्श्वभूमीवर मुंबईतील राजावाडी रुग्णालयाच्या पॅथॉलॉजी विभागाच्या अहवालात मात्र संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण लक्षणीयरित्या झाल्याचं आकडेवारीवरुन दिसत आहे. अशा स्थितीत ही घट नेमकी कोणत्या कारणांमुळे दिसत आहे? याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आपण येथे करणार आहोत.
आकडेवारीत लक्षणीय घट : 2022 आणि 2023 या दोन वर्षांत दरवर्षी 9,000 ते 12,000 चाचण्या या आजारांसाठी करण्यात आल्या होत्या. तसेच, त्यात शेकडो पॉझिटिव्ह रुग्णांची नोंद झाली होती. मात्र, 2025 च्या फक्त पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये जळपास 1,200 चाचण्या झाल्याची माहिती पॅथॉलॉजी विभागाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. ही आकडेवारी मागील वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय घट दाखवत असून, यामुळे रुग्णांची योग्यवेळी तपासणी न होण्याचा गंभीर मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. त्याचबरोबर डेंग्यूच्या रॅपिड टेस्ट आणि एलिसा टेस्ट करण्याची सोय मुंबईमधील पालिका रुग्णालयांमध्ये आहे. मात्र, आरटीपीसीआर टेस्ट करण्याची सोय फक्त कस्तुरबा रुग्णालयात आहे. त्यामुळे सर्व मुंबईतील रुग्णालयांच्या रक्ताच्या नमुन्याचे रिपोर्ट येण्यास वेळ लागतो आणि रुग्णांच्या आजारांचं निदान वेळेत होत नाही, असा आरोप रुग्णांचे नातेवाईक करत आहेत.
राजावाडी रुग्णालय- पॅथॉलॉजी विभागाची तपासणी आकडेवारी (2022–2025)
डेंग्यू तपासण्या
|वर्ष
|एकूण तपासण्या
|रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह
|ELISA पॉझिटिव्ह
|RT-PCR पॉझिटिव्ह
|2022
|9,391
|267
|49
|-
|2023
|9,599
|409
|19
|-
|2025 (जाने-फेब्रु.)
|1,244
|0
|0
|0
लेप्टोस्पायरोसिस तपासण्या
|वर्ष
|एकूण तपासण्या
|रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह
|ELISA
|RT-PCR पॉझिटिव्ह
|2022
|12,444
|175
|32
|-
|2023
|10,827
|149
|10
|-
|2025 (जाने-फेब्रु.)
|309
|0
|0
|0
चिकनगुनिया तपासण्या
|वर्ष
|एकूण तपासण्या
|रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह
|ELISA
|RT-PCR पॉझिटिव्ह
|2022
|751
|14
|19
|-
|2023
|11,361
|16
|5
|-
|2025 (जाने-फेब्रु.)
|175
|0
|0
|0
महानगरपालिकेच्या उपाययोजनांचा परिणाम? : मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागानं गेल्या वर्षभरात केलेल्या उपायांमध्ये म्हणजेच मच्छर नियंत्रण मोहीम, घरगुती पाण्याच्या स्त्रोतांची तपासणी, शाळा-कॅम्पसमध्ये फॉगिंग आणि जनजागृती मोहिमा यांसारख्या उपाययोजनांचा प्रभाव असल्याची शक्यता आहे.
तपासणीतील घट म्हणजे खरा धोका : 2025 च्या जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान राजावाडी रुग्णालयात फक्त 1,244 डेंग्यू, 309 लेप्टोस्पायरोसिस, आणि 175 चिकनगुनिया तपासण्या झाल्या. ही संख्या 2023 मधील तपासण्यांच्या तुलनेत जवळजवळ १० पट कमी आहे. या आकडेवारीवरून ही स्पष्ट शक्यता आहे की, रुग्णसंख्या कमी झाली असे म्हणण्याऐवजी तपासण्या कमी झाल्या असाव्यात.
तपासणीतील अडथळे : राजावाडी रुग्णालयात अद्यापही RT-PCR तपासणीसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध नाही. परिणामी, डेंग्यू, लेप्टो आणि चिकन गुनियासारख्या आजारांच्या संशयित रुग्णांचे रक्तनमुने कस्तुरबा रुग्णालयात पाठवले जातात. यामुळे अहवाल येण्यास विलंब होतो. काही प्रकरणांमध्ये तपासणीसाठी आवश्यक वेळ आणि साधनांची उपलब्धता नसल्यामुळे, तपासणी करण्याचाही निर्णय पुढे ढकलला जातो, असा अनुभवही रुग्णांना आला आहे.
रुग्णांच्या संख्येच्या मानाने मनुष्यबळ कमी : या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे आयएसओ किंवा टेक्निशियन मान्यतेबाबत कोणतेही लेखी निर्देश विभागप्रमुखांनी दिलेले नाहीत. यामुळे गुणवत्ता नियंत्रणाच्या दृष्टीने प्रश्न निर्माण होतो. रक्त तपासणी विभागात फक्त दोन आसनं सक्रिय आहेत. संसर्गजन्य आजारांच्या तपासणीत तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची गरज असते. राजावाडीत सध्या कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे, असं एका आरोग्य अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.
याबाबत राजावाडी रुग्णालयाचे वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी मनीष दोशी यांनी, "मुंबईतील राजवाडीच नाही तर मुंबईतील अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या संख्येच्या मानाने मनुष्य बळ कमी असल्याचे सांगितलं. तसेच, दिवसाला हजारो रुग्णांवर उपचार होणाऱ्या या रुग्णालयांमध्ये मिळणाऱ्या सेवांचं मूल्यमापन कठोरपणे करणं आणि काही ठिकाणी होणाऱ्या सौम्य अडचणी मोठ्या करुन दाखवणं योग्य नाही," असं मत दोशी यांनी व्यक्त केलं.
थेट उपायांची गरज : "लोकसंख्या घनतेचा विचार करता एका हंगामात शून्य पॉझिटिव्ह प्रकरणं असणं हे शक्य नाही, असं आरोग्य अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहं. तपासण्यांची संख्या वाढवणे, नियमित आयएसओ -लेव्हल ऑडिट्स करणे, आणि आरटीपीसीआर सुविधा स्थानिक पातळीवरच सुरू करणे हे उपाय गरजेचे आहेत," असे आरोग्य अधिकाऱ्यानं सांगितलं. तसेच महानगरपालिकेनं हंगामानंतरही “ऑफ सिझन सर्वलन्स” ठेवणं गरजेचं आहे, जेणेकरून संसर्ग पुन्हा वाढण्याआधी नियंत्रण ठेवता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
तपासण्या कमी करू नका : राजावाडी रुग्णालयाची 2025 मधील तपासणी आकडेवारी ही एक चेतावणी संकेत असून, संसर्ग कमी झाल्याच्या अनुमानावर तपासण्या कमी करू नयेत, असा स्पष्ट इशारा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्य व्यवस्थेनं डेटा-आधारित सतत देखरेख ठेवली, तरच मुंबईसारख्या महानगरात डेंग्यू, लेप्टो आणि चिकनगुनियासारख्या संसर्गजन्य आजारांवर खरे आणि दीर्घकालीन नियंत्रण मिळवता येणे शक्य होईल.
