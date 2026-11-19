अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचं कुटुंब राहत असलेली इमारत पाडण्यास सुरुवात, बीएमसीची कारवाई
बीएमसीने (BMC) गुरुवारी 87 वर्षे जुन्या 'हाजी इस्माईल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' इमारतीचे पाडकाम सुरू केले आहे.
Published : November 19, 2026 at 8:13 AM IST
मुंबई : बीएमसीने (BMC) गुरुवारी 87 वर्षे जुन्या 'हाजी इस्माईल हाजी हबीब मुसाफिरखाना' इमारतीचे पाडकाम सुरू केले आहे. एकेकाळी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचे कुटुंब या इमारतीत राहत होते. बीएमसीने 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी ही इमारत पाडण्याचे नियोजन केले होते, परंतु बुधवारी काम सुरू होऊ शकले नाही.
महानगरपालिका सूचनेनुसार, 'सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट' (SBUT) कडून महानगरपालिकेला एक पत्र मिळाले आहे. यात इमारतीची अवस्था अत्यंत जीर्ण आणि धोकादायक असल्याचे नमूद करून, ऑगस्ट 2020 च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, इमारतीमधील रहिवाशांना बाहेर काढून ती पाडण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यावर्षी 23 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या स्पष्टीकरणात, SBUT ने नमूद केले आहे की, ही इमारत त्यांच्या 'क्लस्टर पुनर्विकास योजने'च्या (Cluster Redevelopment Scheme) 'सेक्टर 8' अंतर्गत येते आणि या इमारतीचा काही भाग प्रस्तावित रस्त्याच्या मार्गामध्ये (Alignment) येत आहे.