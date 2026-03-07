ETV Bharat / state

वसतीगृहातील अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार प्रकरण; वसतीगृहाची मान्यता रद्द, गुन्हा दाखल

समाजकल्याण विभागाच्या वसतीगृहातील अल्पवयीन मुलांना गुंगीच्या गोळ्या देत अनैसर्गिक कृत्य केल्याचा संतापजनक प्रकार घडला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

NASHIK HOSTEL CASE
वसतीगृहातील अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार प्रकरण (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
नाशिक : जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील समाजकल्याण विभागाच्या वसतीगृहातील इयत्ता पाचवी ते सातवीतील आठ अल्पवयीन मुलांना गुंगीच्या गोळ्या देत त्यांच्यावर अनैसर्गिक कृत्य केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी इगतपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आता समाज कल्याण विभागानं याची गंभीर दखल घेत वसतीगृहाची मान्यता रद्द केली आहे. तसंच या वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना घोटी येथील वसतीगृहात स्थलांतरित केल्याची माहिती समाज कल्याण विभागानं दिली आहे.

वसतीगृह अधीक्षकांवर गुन्हा दाखल : इगतपुरी तालुक्यातील समाज कल्याण विभागाच्या वसतीगृहात पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना गुंगीचं औषध देऊन त्यांच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली होती. याच वसतीगृहातील दहावीतील सात अल्पवयीन मुलांनी हा प्रकार केला होता. या प्रकरणाची माहिती असूनही ती वेळेत पोलिसांना न दिल्यामुळं वसतीगृह अधीक्षक दूधसागरे त्यांच्यावरही इगतपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेनंतर जिल्ह्यातील वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

गुंगीच्या आणि भांगेच्या गोळ्या देऊन अत्याचार : वसतीगृहातील अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना वसतीगृह परिसरातून निर्जन ठिकाणी नेण्यात येत होतं. तिथं अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना गुंगीच्या आणि भांगेच्या गोळ्या देऊन अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. अत्याचार झालेले अल्पवयीन विद्यार्थी भीतीपोटी गप्प राहिले होते. तर काही मुलांनी अखेर हा प्रकार पालकांना सांगितला. त्यामुळं हे संपूर्ण प्रकरण समोर आलं. या गोळ्या नेमक्या कुठून आणल्या? याचा तपास पोलीस करत आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार घोटी आणि इगतपुरी शहरातील काही टपऱ्यांमधून त्या विकत घेतल्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी जुना मुंबई-आग्रा महामार्गावरील एका टपरी चालकाची पोलीस चौकशी करत आहेत.

पुरावे गोळा करण्याचं काम सुरू : "वसतीगृहातील पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांवर अनैसर्गिक अत्याचार झाल्याचा गुन्हा पालकांच्या फिर्यादीवरून इगतपुरी पोलीस ठाण्यात दाखल केला आहे. या संदर्भात आम्ही दहावीतील सात विद्यार्थ्यांची चौकशी करत आहोत. तसंच ज्या ठिकाणी ही घटना घडली तिथं फॉरेन्सिक टीमच्या माध्यमातून पुरावे गोळा करण्याचं काम सुरू आहे," अशी माहिती इगतपुरी पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षक सारिका आहिरराव यांनी दिली.

मारण्याची धमकी देत होते : "आमच्यावर दिवाळीपासून अत्याचार सुरू होता. वसतीगृहातील मुलं आम्हाला मारहाण करायचे. तसंच गुंगीच्या गोळ्या देऊन निर्जनस्थळी नेऊन अत्याचार करत होते. याबाबत इतरांना काही सांगितल्यास मारण्याची धमकी द्यायचे. त्यामुळं आम्ही प्रचंड घाबरलो होतो. मात्र आम्ही हिंमत करून हा सगळं प्रकार आमच्या पालकांना सांगितला," अशी प्रतिक्रिया एका पीडित विद्यार्थ्यानं दिली.

न्याय मिळाला पाहिजे : "माझ्या मुलावर अत्याचार झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हा दाखल होणं गरजेचं होतं. पीडित मुलांना न्याय मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळं असले विचित्र प्रकार घडणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया पीडित विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिली.

वसतीगृहाची मान्यता रद्द : "प्रथमदर्शनी अल्पवयीन विद्यार्थ्यांवर अत्याचार झाला आहे, असं दिसून आलं आहे. या संदर्भात सखोल तपास पोलीस करतील. आम्ही आज यासंदर्भात चार सदस्य चौकशी समिती गठीत केली आहे. यात बीडीओ, शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि समाजकल्याण विस्तार अधिकारी यांचा समावेश आहे. हे वसतीगृह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श संस्थेला चालवण्यासाठी दिलं होतं. आता या संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात आली असून वसतीगृह बंद केलं आहे. तसंच इथल्या विद्यार्थ्यांना घोटी येथील वस्तीगृहात स्थलांतरित केलं आहे," अशी माहिती समाज कल्याण विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे यांनी दिली.

