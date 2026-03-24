ठाण्यात अनधिकृत बांधकामे वाढली; आयुक्त सौरभ राव यांची कबुली, पाणी वीज तोडून कारवाईचा खर्च दंड म्हणून वसूल करणार

ठाण्यात अनधिकृत बांधकामं वाढली आहेत. आयुक्त सौरभ राव यांनीच स्वतः याची कबुली दिलीय. यावर पाणी-वीज तोडून कारवाई करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 7:00 PM IST

Updated : March 24, 2026 at 7:08 PM IST

ठाणे - शहरात अनधिकृत बांधकामांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याची कबुली ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी दिलीय. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिका प्रशासनानं कडक पावलं उचलल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ठाणे शहराच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीकडे लक्ष वेधताना आयुक्तांनी सांगितलं की, पूर्वी ठाणे हे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होतं. येथे मोठ्या प्रमाणात कामगारवर्ग राहत होता. मात्र, त्यांच्या गरजांनुसार पुरेशा नागरी सुविधा विकसित होऊ शकलेल्या नाहीत. याच दरम्यान शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत गेली आणि अनधिकृत बांधकामांचं प्रमाणही वाढलं.


महापालिकेनं आता संपूर्ण शहराचा सुनियोजीत पद्धतीनं सर्वेक्षण पूर्ण केलं असून, विशेषतः ‘नॉट डेव्हलपमेंट झोन’ आणि ग्रीन झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. अशा बांधकामांची संख्या निश्चित करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दिवा, मुंब्रा तसंच इतर संवेदनशील भागांमध्ये विशेष पथकं तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई केली जात आहे. गेल्या 10 ते 12 महिन्यांत सुमारे 290 अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आल्याचा दावा आयुक्तांनी केला.
तसंच, एप्रिल महिन्यापासून तोडकामासाठी झालेल्या खर्चाची वसुली सुरू करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. बेकायदा बांधकामांना दिली जाणारी वीज आणि पाणी पुरवठा तोडण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यासाठी पाणीपुरवठा विभाग, टोरेंट आणि एमएसईबी यांच्यासोबत नियमित बैठका घेतल्या जात आहेत. कारवाईनंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम उभारल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही आयुक्त सौरभ राव यांनी दिला.

आयुक्त सौरभ राव यांची कबुली (ETV Bharat)



प्रभाग समितीमधील कलेक्टर कारणीभूत - अवैध बांधकाम आणि या बांधकामांना पाठबळ देणारे ठराविक अधिकारी कर्मचारी असतात. प्रभाग समितीमध्ये काम करणाऱ्या सहायक आयुक्तांचे कलेक्शन करणारे आता आयुक्तांच्या रडारवर आहेत. जे अशा अवैध बांधकामांना पाठबळ देत असतात. आर्थिक फायद्यासाठी अशा कामांना पाठबळ देणारे अधिकारी आता रडारवर असून त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार असल्याचं आयुक्तांनी सांगितलं आहे.


