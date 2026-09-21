ऐन सणासुदीत डिजीटल पेमेंटला खीळ; व्यापाऱ्यांनी हटवले क्यूआर कोड, काय केली मागणी?
यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काबाबत सरकारनं तातडीने स्पष्टता द्यावी. संभाव्य शुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी शॉपकिपर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी केंद्र सरकारकडं केली आहे.
Published : September 21, 2026 at 2:48 PM IST
ठाणे- सणासुदीच्या काळात खरेदीसाठी मोबाईल घेऊन बाजारात निघताय? मग खिशात रोकडही ठेवा! कारण, यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेनं राज्यातील उद्योग नगरी असलेल्या उल्हासनगरसह ठाणे जिल्ह्यातील 20 विविध होलसेल आणि करकोळ व्यवसाय करणारे व्यापारी संघटनांचे व्यापारी संतप्त झाले आहेत. संभाव्य शुल्काच्या निषेधार्थ अनेक दुकानदारांनी क्यूआर कोड हटवल्यानं डिजिटल व्यवहारांची सवय झालेल्या ग्राहकांची चांगलीच तारांबळ उडू लागली आहे.
राज्यात गणेशोत्सवाचा उत्साह मोठ्या धुमधडाक्यात सुरू असून ठाणे जिल्हासह उद्योग नगरी असलेल्या उल्हासनगर शहरातील घाऊक बाजारपेठा ग्राहकांच्या गर्दीनं फुलल्या आहेत. मात्र, यूपीआय व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चेनं व्यापारी वर्गात संतापाची भावना आहे. संभाव्य आर्थिक भाराच्या निषेधार्थ अनेक दुकानदारांनी दुकानांमधील यूपीआय पेमेंटचे बोर्ड आणि क्यूआर कोड हटवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे केवळ मोबाईलच्या भरवशावर खरेदीसाठी बाहेर पडणाऱ्या ग्राहकांना आता खिशात रोख रक्कम ठेवावी लागत आहे.
गेल्या काही वर्षांत किराणा दुकानांपासून मोठ्या शोरूमपर्यंत यूपीआय व्यवहारांचा वापर झपाट्यानं वाढला आहे. रोख रक्कम किंवा पाकीट जवळ नसले तरी मोबाईलद्वारे काही क्षणांत व्यवहार पूर्ण करण्याची सवय सर्वसामान्यांना लागली आहे. मात्र, यूपीआय व्यवहारांवरील संभाव्य शुल्काचा आर्थिक फटका व्यापाऱ्यांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच नाराजीतून काही दुकानदारांनी डिजिटल पेमेंटची सुविधा बंद केली आहे. त्यामुळे पुरेशी रोकड न बाळगणाऱ्या ग्राहकांची ऐन सणासुदीत गैरसोय होत आहे.
उल्हासनगरातील घाऊक व्यवहार प्रामुख्याने जीएसटीसह बँकिंग प्रणालीतून होत असल्याने युपीआय धोरणातील बदलांचा मोठा परिणाम अपेक्षित नाही. युपीआय व्यवस्था आणि खर्चाचा विचार करून धोरण ठरवणे सरकारचा अधिकार आहे; मात्र डिजिटल व्यवहारांचा अतिरिक्त आर्थिक भार ग्राहक, छोटे दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांवर पडू नये यासाठी आम्ही सजग आहोत. ग्राहकांना युपीआय, क्रेडिट-डेबिट कार्ड किंवा रोख व्यवहाराचा पर्याय निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे-सुमित चक्रवर्ती, चेअरमन - उल्हासनगर ट्रेड असोसिएशन
वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून आधीच कर भरला जातो. त्यात डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास तो दुहेरी आर्थिक भार ठरेल, अशी व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. या शुल्काचा बोजा भविष्यात अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांवर पडून बाजारातील उलाढालीवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय डिजिटल व्यवहारांना अधिक प्रोत्साहन आणि बळ देणारा आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह जवळपास 69 टक्के व्यापारी व दुकानदारांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे नागरिकांनी संभ्रम बाळगण्याचं कारण नाही. निर्णयाबाबतची वस्तुस्थिती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्यापक जनजागृती केली जाईल- कुमार आयलानी, आमदार भाजपा
ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर शहर हे घाऊक कापड, फर्निचर, मोबाईल, विद्युत उपकरणे आणि जुन्या वाहनांच्या व्यापारासाठी देशात प्रसिद्ध आहे. शहरात दररोज कोट्यवधींची उलाढाल होते. त्यामुळे केंद्र सरकारनं या चर्चेबाबत तातडीने स्पष्टता द्यावी. अन्यथा संभाव्य शुल्काचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी उल्हासनगर शॉपकिपर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. विविध 20 व्यापारी संघटनांनी सहभागी होऊन यूपीआय प्रणालीला विरोध दर्शविला असल्याची माहिती दीपक छतलानी यांनी दिली आहे.
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