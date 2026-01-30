उद्योगनगरीत सत्तेसाठी सर्वच एकत्र; महापौरपद शिवसेनेकडं उपमहापौरपद भाजपाकडं
शिवसेना आणि भाजपामधील वरिष्ठ नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार शिवसेनेचा महापौर आणि भाजपाचा उपमहापौर उल्हासनगर महानगरपालिकेत बसणार आहेत. याबाबत खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : January 30, 2026 at 8:49 PM IST
ठाणे : देशभरात उद्योग नगरी अशी ओळख असलेल्या उल्हासनगर महानगरपालिकेत शिवसेना आणि भाजपानं निवडणूक एकमेकांविरोधात लढवली होती. 78 नगरसेवक असलेल्या महानगरपालिकेत भाजपानं प्रत्येकी 37 जागांवर तर शिवसेनेनं 36 जागांवर विजय मिळवलाय. महानगरपालिकेत सत्तेसाठी शिवसेना, भाजपासह वंचित आणि इतर पक्ष सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत. त्यामुळं या महानगरपालिकेत विरोधी बाकावर विरोधकच उरला नाही, अशी प्रतिक्रिया खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली.
बहुमतासाठी सुरू असलेली स्पर्धा संपुष्टात : "दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार शिवसेनेचा महापौर तर भाजपाचा उपमहापौर विराजमान होणार आहे. शुक्रवारी महापौर पदासाठी शिवसेनेच्या अश्विनी निकम यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तर भाजपाकडून उपमहापौर पदासाठी अमर लुंड यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. या दोघांचेच उमेदवारी अर्ज आल्यानं आता उल्हासनगर महापालिकेवर महायुतीची सत्ता येणार आहे. 3 फेब्रुवारीला होणारी महापौरपदाची निवडणूक फक्त एक औपचारिकता असणार आहे. दोन्ही पक्षात बहुमतासाठी सुरू असलेली स्पर्धा संपुष्टात आली आहे. आता महानगरपालिकेत महायुतीची सत्ता आल्यानं विरोधी पक्ष उरला नाही," अशी प्रतिक्रिया खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिलीय.
कलानींनी निवडणुकीत आपलं वर्चस्व राखलं : उल्हासनगर महानगरपालिकेत गेल्यावेळी भाजपाच्या चिन्हावर रिंगणात उतरणारे माजी आमदार पप्पू कलानी यांनी यंदा शिवसेनेशी दोस्तीचं गठबंधन करत गड राखला आहे. विशेष म्हणजे कलानी गट शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणुकीत उतरला होता. उल्हासनगर महानगरपालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून कलानी गटानं आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. आधी काँग्रेस, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा आणि आता शिवसेना अशा सर्व पक्षांच्या माध्यमातून कलानींनी निवडणुकीत आपलं वर्चस्व सिद्ध करून दाखवलं.
महानगरपालिकेत विरोधी पक्षच नाही : उल्हासनगर महानगरपालिकेत एकूण 78 जागा आहेत. बहुमतासाठी 40 हा आकडा गाठणं आवश्यक होतं. भाजपाकडं ३7, तर शिवसेनेच्या 36 जागा निवडून आल्या आहेत. साई पक्षाच्या दीप्ती दुधानी आणि अपक्ष सविता तोरणे-रगडे यांच्यामुळं शिवसेनेचं संख्याबळ 36 वरून 38 वर जाते. मात्र, सत्तेसाठी त्यांना 2 नगरसेवकांची गरज होती. वंचित बहुजन आघाडीकडं 2 नगरसेवक आहेत. वंचितचे विकास खरात आणि सुरेखा सोनावणे शिवसेनेकडं आल्यानं त्यांची एकूण सदस्य संख्या 40 वर गेली. शुक्रवारी महापौर, उपमहापौर पदाचा अर्ज दाखल करण्यासाठी सर्वच पक्षातील नेते, नवनिर्वाचित नगरसवेक हजर होते. शहरात काँग्रेसचा एकच नगरसेवक जिंकल्यानं त्यांनं शहर विकासासाठी सत्तेत राहणार असल्याचं अधिच स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळं उल्हासनगर राज्यातील एकमेव महानगरपालिका आहे जिथं विरोधी बाकावर कोणीच नाही.
