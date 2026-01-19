ETV Bharat / state

उल्हासनगर महापालिकेत शिवसेनेला वंचित आघाडीची साथ; महापौर पदासाठी रस्सीखेच असताना भाजपाला झटका

उल्हासनगर महापालिकेत शिवसेना आणि भाजपाकडून त्यांच्या पक्षाचा महापौर करण्यासाठी मोठ्या राजकीय हालचाली सुरू आहेत. अशातच शिवसेनेला वंचितच्या दोन नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला आहे.

Ulhasnagar Municipal Corporation Mayor selection
वंचितच्या नगरसेवकांचा शिवसेनेला पाठिंबा (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे : मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर पदावरून शिवसेना आणि भाजपामध्ये रस्सीखेच सुरू असताना उल्हासनगरमध्येही हेच चित्र आहे. उल्हासनगर महापालिकेत स्पष्ट बहुमत नसल्यानं भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये महापौर पदासाठी तीव्र स्पर्धा आहे. अशातच वंचितच्या दोन नगरसेवकांनाचा पाठिंबा मिळविण्यात शिवसेनेला यश मिळालं आहे. त्यामुळे शिवसेनेचं महापालिकेतील बलाबल वाढलं आहे.

उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीनंतर खऱ्या अर्थानं सत्तेचा पेच निर्माण झाला आहे. 78 जागांच्या सभागृहात स्पष्ट बहुमत कोणात्याच पक्षाकडे नसल्याने मॅजिक फिगर गाठण्यासाठी भाजपा आणि एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेमध्ये जोरदार चढाओढ सुरू झाली. त्यातच उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीकडून निवडून आलेल्या दोन नगरसेवकांनी (शिंदे ) शिवसेनेला पाठिंबा जाहीर केला.

शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याच्या बदल्यात वंचित बहुजन आघाडीला उल्हासनगर महापालिकेत उपमहापौर पद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उल्हासनगरमध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेचं संख्याबळ 40 वर आणि भाजपचं संख्याबळ 37 वर पोहोचलं आहे. उल्हासनगर महापालिकेवरवंचित आघाडीच्या पाठिंब्यानं शिवसेनेचा महापौर बसणार असल्यास भाजपाला जोरदार झटका बसेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.


उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीत वंचितकडून निवडून आलेले सुरेखा सोनावणे आणि विकास खरात या दोन नगरसेवकांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी भेट घेऊन आपल्या पाठिंब्याचं पत्र सुपूर्द केले. यावेळी कल्याण डोंबिवलीचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हेदेखील उपस्थित होते. आपल्या प्रभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच दलित वस्ती सुधार योजनेच्या माध्यमातून आपल्या प्रभागातील कामे करण्यात यावीत, यासाठी हा पाठिंबा देत असल्याचं त्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना सांगितलं. यावेळी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी आणि नगरसेवक योगेश जानकर आणि प्रवक्ते राहुल लोंढे हेदेखील उपस्थित होते.



उल्हासनगर पालिकेत एकूण 78 जागा असून बहुमतासाठी 40 हा आकडा गाठणं आवश्यक आहे. भाजपाकडे 37, तर शिवसेना ओमी टीमच्या 36 जागा निवडून आल्या आहेत. साई पक्षाच्या दीप्ती दुधानी आणि अपक्ष सविता तोरणे रगडे हे शिवसेना महायुतीमधील नगरसेवक आहेत. मात्र, सत्तेसाठी त्यांना आणखी नगरसेवकांची गरज आहे. वंचित बहुजन आघाडीकडे 2 नगरसेवक आहेत. वंचितचे विकास खरात आणि सुरेखा सोनावणे हे शिवसेनेकडं आल्यानं त्यांची एकूण सदस्य संख्या 40 वर गेली आहे.


"सत्तेसाठी विविध प्रलोभने आणि आमिषे दाखवली जात असल्याच्या भीतीपोटी पक्षानं खबरदारीचा उपाय म्हणून दोन्ही नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी पाठवलं आहे. भविष्यात कोणताही दगाफटका होऊ नये आणि पक्षाची निष्ठा जपली जावी, यासाठी पक्षप्रमुखांच्या आदेशानं नगरसेवकांना सुरक्षितस्थळी ठेवलं आहे", अशी माहिती वंचितचे नेते प्राध्यापक प्रभाकर सोनावणे यांनी दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, "मनुवादी- जातीयवादी पक्षासोबत जाणार नाही. तसेच गोरगरीब आणि दलित वस्त्यात सुधारणा करण्यासाठी सहकार्य करेल, त्या पक्षाला आमचा पक्ष सहकार्य करेल", असेही त्यांनी सांगितलं.

कलानी गटाचं उल्हासनगर महापालिकेवर वर्चस्व- गेल्या वेळी उल्हासनगर महापालिकेत भाजपाच्या चिन्हावर रिंगणात उतरणारे माजी आमदार पप्पू कलानी यांनी यंदा शिवसेनेशी युती करत गड राखला आहे. विशेष म्हणजे कलानी गट शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणुकीच्या रिंगणात होते. उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून कलानी गटानं आपले वर्चस्व कायम राखलं आहे. आधी काँग्रेस, मग राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि आता शिवसेना अशा सर्व पक्षांच्या माध्यमातून कलानींनी निवडणुकीत आपलं वर्चस्व सिद्ध करून दाखवलं.

  • उल्हासनगरसह राज्यातील 29 महानगरपालिकांमधील महपौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत 22 जानेवारीला काढली जाणार आहे. हे पद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे की राखीव, हे या सोडतीवरून स्पष्ट होईल. महापालिकांच्या महापौरांची निवड थेट जनतेतून होत नाही. त्यासाठी एक विशिष्ट निवड प्रक्रिया पार पाडली जाते.

हेही वाचा-

TAGGED:

VBA SUPPORTS SHIVSENA
ULHASNAGAR CORPORATION RESULTS
उल्हासनगर महापालिका महापौर निवड
ULHASNAGAR POLITICS NEWS
ULHASNAGAR MAYOR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.