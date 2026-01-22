ETV Bharat / state

डॉक्टर संग्राम पाटील यांची लुकआऊट नोटीस रद्द करण्याकरता हायकोर्टात धाव; काय आहे प्रकरण?

मुंबई पोलिसांकडून देश सोडण्यास मज्जाव करण्यात आल्यानं भारतीय वंशाचे ब्रिटीश नागरीक डॉ. संग्राम पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Sangram Patil Plea in Bombay High court
संग्रहित- संग्राम पाटील यांची मुंबई पोलिसात धाव (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 9:25 PM IST

मुंबई - भाजपा नेत्यांबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्याप्रकरणी इंग्लंडस्थित युट्यूबर तथा डॉ. संग्राम पाटील यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचबरोबर त्यांना लुक आउट नोटीसही बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी संग्राम पाटील यांनी मुंबई धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठानं याप्रकरणी सरकारला आठवडाभरात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण - भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक असलेल्या डॉ. संग्राम पाटील यांनी 14 डिसेंबर रोजी 'शहर विकास आघाडी' नावाच्या फेसबुक पेजवर भाजपा विरोधात एक कथित मजकूर पोस्ट केला होता. भाजपा आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दल खोटी माहिती पसरवत असल्याचा आरोप करत भाजप आयटी सेलच्या निखिल भामरे यांनी दिलेल्या तक्रारवरून मुंबई पोलिसांनी एनएम मार्ग पोलीस ठाण्यात संग्राम पाटील यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 353(2) नुसार गुन्हा दाखल केला. दोन समुदायांमध्ये वैर आणि द्वेषाची भावना निर्माण करणारी खोटी माहिती असलेली विधाने करण्याच्या या कलमांतर्गत तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संग्राम पाटील यांच्याविरोधात लुक आउट नोटीसही जारी केलीय.

Sangram Patil moved bombay high court
मुंबई विमानतळ (Source- ETV Bharat Reporter)

संग्राम पाटील 10 जानेवारीला लंडनमधून भारतात आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यावेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांची काही तास चौकशी करून जाऊ देण्यात आलं. त्यानंतर संग्राम पाटील 19 जानेवारीला पुन्हा लंडनला परत जाणार होते. मात्र जातानाही इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळावरच अडवून देश सोडण्यापासून थांबवलं. त्यांच्या नावावर लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आलं असल्यानं त्यांना देशाबाहेर जाण्याची परवानगी मिळू शकत नाही, असं इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

Sangram Patil moved bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)

काय आहे डॉ. संग्राम पाटील यांची याचिका - डॉ. संग्राम पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत याप्रकरणी पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखावं, तसेच त्यांच्याविरोधात दाखल गुन्हा आणि LOC देखील रद्द करावी अशी मागणी केली. ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. डॉ. पाटील यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, डॉ. पाटील यांना हा एफआयआर नोंदवल्याची माहितीच नव्हती. 19 जानेवारीला अडवल्यानंतर पाटील हे बुधवार, 21 जानेवारी रोजी चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांसमोर हजर झाले. पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवलाय. तर सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, डॉ. पाटील हे तपासात सहकार्य करत नाहीत. न्यायालयानं दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेत याप्रकरणी राज्य सरकारला आठवडाभरात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी 4 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केलीय.

