चंद्रपूरच्या परिचारिका उज्ज्वला सोयाम यांचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गौरव, राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मानित
राष्ट्रपती दौप्रदी मुर्मू यांच्याहस्ते उज्ज्वला सोयाम यांना त्यांच्या अतुलनीय कार्याबद्दल प्रतिष्ठित समजला जाणारा ''राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार '' या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.
Published : May 12, 2026 at 9:14 PM IST
चंद्रपूर - महाराष्ट्राच्या दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागामध्ये आरोग्यसेवेची मशाल ही सदैव तेवत ठेवणाऱ्या उज्ज्वला महादेव सोयाम यांचा नवी दिल्ली येथे गौरव करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस निमित्त आज राष्ट्रपती भवन या ठिकाणी आयोजित सोहळ्यात, राष्ट्रपती दौप्रदी मुर्मू यांच्याहस्ते उज्ज्वला सोयाम यांना त्यांच्या अतुलनीय कार्याबद्दल प्रतिष्ठित समजला जाणारा ''राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार'' या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. या विशेष सोहळ्यात देशभरातील निवडक 15 नर्सिंग अधिकारी, कर्मचारी यांचा उत्कृष्ट सेवेसाठी सन्मान करण्यात आला. या सोहळ्याला केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा, आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव उपस्थित होत्या.
आदिवासी भागात कन्याभ्रूण हत्या रोखण्यात योगदान - चंद्रपूर येथील शासकीय सामान्य रुग्णालयमध्ये कार्यरत असलेल्या उज्ज्वला सोयाम यांनी 24 वर्षांपासून आरोग्य क्षेत्रात अत्यंत समर्पित सेवा दिलेली आहे. विशेषतः नक्षल प्रभावित आणि आदिवासी भागात कन्याभ्रूण हत्या रोखण्यास त्यांनी दिलेलं योगदान, आरोग्य जनजागृतीमध्ये घेतलेला पुढाकार हा गौरवास्पद आहे. नैसर्गिक आपत्ती प्रवणक्षेत्र असो की कठीण भौगोलिक परिस्थिती, उच्च जोखीम असलेलेल्या गर्भवती मातांची व बालकांची काळजी घेण्यात त्यांनी नेहमीच तत्परता दाखवली आहे.
आमच्या परिचारिका,आमचे भविष्य - यावर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवसाची संकल्पना आमच्या परिचारिका, आमचे भविष्य सक्षम परिचारिका जीव वाचवतात, अशी ठेवली होती. या पुरस्काराचं स्वरूप पदक, प्रमाणपत्र, प्रशस्तीपत्र आणि 1 लाख रुपये रोख असं आहे.
ग्रामीण भागात काम करताना अनेक समस्या येतात. मात्र त्यावर मात करुन परिचारिका या सेवा देत असतात. अशाच एका परिचारिकेचा राष्ट्रीय गौरव झाल्यानं त्यांच्या सहकारी परिचारिकांनी आनंद व्यक्त केला.