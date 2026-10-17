अखेर केतन अग्रवाल खून प्रकरणात उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती; अग्रवाल कुटुंबीयांच्या प्रयत्नांना यश!
केतन अग्रवाल खून प्रकरणात (Ketan Agarwal Murder case) आता विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली.
Published : October 17, 2026 at 7:33 PM IST
पिंपरी चिंचवड : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील लोहगड येथील बहुचर्चित केतन अग्रवाल खून प्रकरणात अखेर महत्त्वाची कायदेशीर घडामोड घडली आहे. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे. केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणी दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि न्यायालयात खटल्याची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी, यासाठी अग्रवाल कुटुंबीयांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्तीच्या अधिकृत पत्रावर स्वाक्षरी केल्यानं कुटुंबीयांच्या मागणीला यश आलं आहे.
आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी : केतन अग्रवाल खून प्रकरणानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी मागणी अग्रवाल कुटुंबीयांकडून सातत्यानं करण्यात येत होती. खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी अनुभवी आणि प्रभावी वकिलाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी भूमिका कुटुंबीयांनी घेतली होती.
उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती : याच मागणीसाठी केतन अग्रवाल यांच्या कुटुंबीयांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा कुटुंबीयांना होती. मात्र, नियुक्तीच्या प्रक्रियेत तांत्रिक कारणांमुळं अधिकृत पत्रावर स्वाक्षरी होणं प्रलंबित राहिलं होतं. त्यामुळं नियुक्तीचा निर्णय अधिकृतपणे मार्गी लागावा, यासाठी अग्रवाल कुटुंबीयांनी दोन दिवसांपूर्वी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीचा विषय पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्तीच्या अधिकृत पत्रावर स्वाक्षरी केल्यानं उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कायदेशीर बाबींना योग्य दिशा मिळेल : उज्ज्वल निकम हे देशातील अनेक गाजलेल्या आणि संवेदनशील खटल्यांमध्ये सरकारी पक्षाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणून परिचित आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा या खटल्यात उपयोग होईल, अशी अपेक्षा केतन अग्रवाल यांच्या कुटुंबीयांकडून व्यक्त केली जात आहे. या नियुक्तीमुळं खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडली जाईल आणि प्रकरणातील कायदेशीर बाबींना योग्य दिशा मिळेल, अशी आशा कुटुंबीयांना आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांचे मानले आभार : दरम्यान, नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अग्रवाल कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. केतन अग्रवाल यांना न्याय मिळावा आणि या प्रकरणातील दोषींना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा व्हावी, हीच आपली प्रमुख मागणी असल्याचं कुटुंबीयांचे म्हणणं आहे. आता विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीनंतर या खटल्यातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया कशा पद्धतीने पुढे जाते, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. केतन अग्रवाल यांच्या कुटुंबीयांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, न्यायालयीन लढ्यातून न्याय मिळण्याची त्यांची अपेक्षा अधिक बळावली आहे.
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