राहुल गांधींनी हिंसाचाराला प्रवृत्त करू नये; उज्ज्वल निकम यांची टीका, ‘प्रहार’च्या यशासाठी साईचरणी प्रार्थना
उज्ज्वल निकम यांनी आज सोमवारी (12 ऑक्टोबर) शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
Published : October 12, 2026 at 8:04 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : न्यायव्यवस्थेबद्दल अपशब्द वापरणं आणि हिंसाचाराला किंवा बेबंदशाहीला प्रवृत्त करणं अत्यंत घृणास्पद आहे. राहुल गांधी यांनी अशा प्रकारची वक्तव्ये करून लोकांना हिंसाचाराकडे प्रवृत्त करू नये. अशा वक्तव्यांचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात, असं म्हणत ज्येष्ठ वकील तथा खासदार उज्ज्वल निकम यांनी राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली. कोणतीही हुकूमशाही टिकत नसली, तरी अशा वक्तव्यांमुळे देश विनाशाकडे जाऊ शकतो, याचं भान ठेवलं पाहिजे, असंही ते म्हणाले. देशात लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्यामुळेच अजमल कसाबसारख्या अतिरेक्यालाही कायद्याच्या चौकटीत फाशी देण्यात आली, असं निकम यांनी सांगितलं.
उज्ज्वल निकम यांनी आज सोमवारी (12 ऑक्टोबर) शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी माध्यान्ह आरतीतही सहभाग घेतला. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन निकम यांचा सत्कार केला.
‘प्रहार’ चित्रपट यशस्वी व्हावा, यासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना :
यावेळी माध्यमांशी बोलताना निकम यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख केला. शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक या संकटातून सुखरूप बाहेर पडावेत, यासाठी साईबाबांना साकडे घातल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच, न्यायालयात दहशतवाद्यांविरोधात दिलेल्या लढ्यावर आधारित ‘प्रहार’ चित्रपट यशस्वी व्हावा, यासाठीही साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केल्याचं निकम यांनी नमूद केलं.
चित्रपट येत्या 16 तारखेला प्रेक्षकांच्या भेटीला :
‘प्रहार’ चित्रपटाची निर्मिती मेडॉक्स फिल्म्सच्या दिनेश व्हिजननं केली असून, यात राजकुमार राव यांच्यासह अन्य कलाकार आहेत. हा चित्रपट येत्या 16 तारखेला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या दहशतवाद्यांना भारतीय न्यायपालिकेनं कसं चोख उत्तर दिलं आणि पाकिस्तानचा डाव कसा हाणून पाडला, हे या चित्रपटातून पाहायला मिळणार असल्याचं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
हनुमान जयंतीला जन्म झाल्यामुळे आपल्याकडे आंतरिक आणि आत्मिक बळ आहे. न्यायालयात युक्तिवाद करताना या बळाचा उपयोग होतो, असं निकम म्हणाले. देवावर श्रद्धा ठेवणे आणि विश्वासाच्या आधारावर जीवन जगणं, यावर आपला ठाम विश्वास असल्याचे त्यांनी नमूद केलं. खटल्यांच्या कामानिमित्त अहिल्यानगर किंवा नाशिकला जाताना शिर्डीमार्गे प्रवास होत असेल, तर साईबाबांचे दर्शन घेतल्याशिवाय पुढे जात नाही. साईदर्शनामुळे मनाला आत्मिक समाधान आणि अनामिक ताकद मिळते, असंही निकम यांनी सांगितलं.