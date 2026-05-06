उजनी धरण मायनसमध्ये; पुणे–सोलापूर–अहिल्यानगरसाठी पाण्याची चिंता वाढली
उजनी धरण पाणीपातळी मायनसमध्ये गेली आहे. यामुळे पुणे सोलापूरसह अहिल्यानगरसाठी पाण्याची चिंता वाढली आहे. धरणात फक्त 63.31 टीएमसीचाच साठा शिल्लक आहे.
Published : May 6, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : May 6, 2026 at 11:00 AM IST
बारामती (पुणे) - पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांसाठी जीवनदायिनी मानलं जाणारं उजनी धरण सध्या मायनस पातळीवर गेलं आहे. त्यामुळे या तीनही जिल्ह्यांतील पाणी परिस्थिती गंभीर बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या उजनी धरणामध्ये एकूण साठवण क्षमतेपैकी केवळ 63.31 टीएमसी इतकाच पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
उजनी धरण पूर्ण क्षमतेनं भरल्यास त्यामध्ये सुमारे 117 टीएमसी पाणी साठवता येतं. यापैकी 54 टीएमसी पाणी ‘जिवंत साठा’ म्हणून वापरण्यायोग्य असतो, तर उर्वरित 63 टीएमसी ‘मृत साठा’ म्हणून गणला जातो. सध्या धरणातील पाणी मृत साठ्याच्या पातळीवर पोहोचल्यानं प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध पाणी अत्यल्प उरलं आहे.
उजनी धरणावर पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातील शेती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. याशिवाय ग्रामी तसंच शहरी भागातील शेकडो पाणीपुरवठा योजना देखील या धरणावर आधारित आहेत. त्यामुळे धरण मायनसमध्ये गेल्यानं शेतीला पाणीटंचाईचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
तसंच पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांवरही ताण वाढणार असून प्रशासनासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या मर्यादित पाणीसाठ्यावरच पुढील दोन ते अडीच महिने काढावे लागणार असल्यानं काटकसरीनं पाणी वापरण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान, प्रशासनानं पाणी वापराबाबत नियोजन करण्यास सुरुवात केली असून नागरिकांनीही पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. आगामी काळात पावसाळा लांबल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात सर्वत्रच उन्हाळा वाढला आहे. त्यामुळे जलस्रोतांचं बाष्पीभवन वेगानं होत आहे. पाऊस नसल्यानं त्याचं पुनर्भरणही होत नाही. त्यामुळे एखादा पाऊस पडेपर्यंत ही समस्या आणखी गंभीर होत जाणार आहे.
