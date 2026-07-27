ETV Bharat / state

उजनी धरण 94 टक्के भरलं, 114 टीएमसींहून अधिक पाणीसाठा, भीमा नदीत विसर्ग सुरू

धरणात एकूण साठवण क्षमतेपैकी 114 टीएमसींहून अधिक पाणीसाठा झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यासह लाभक्षेत्रातील शेतकरी, नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उजनी धरण
उजनी धरण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 1:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती (पुणे) - पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी जीवनदायी मानल्या जाणाऱ्या उजनी धरणाने यंदाच्या पावसाळ्यात महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून धरण आज (27 जुलै) रोजी 94 टक्के क्षमतेने भरले आहे. धरणात एकूण साठवण क्षमतेपैकी 114 टीएमसींहून अधिक पाणीसाठा झाल्याने सोलापूर जिल्ह्यासह लाभक्षेत्रातील शेतकरी, नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून धरणातील पाणीसाठ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर समाधानकारक पाणीसाठा झाल्याने यंदाच्या हंगामातील पाणीटंचाईची चिंता मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे.


पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे तसेच उजनी धरणाच्या वरील धरणसाखळीमधून सुरू असलेल्या विसर्गामुळे भीमा नदीच्या प्रवाहात सातत्याने वाढ होत आहे. सध्या भीमा नदीमार्गे सुमारे 70 हजार क्युसेकहून अधिक पाण्याची आवक उजनी धरणात होत आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी प्रशासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने पाण्याचा विसर्ग सुरू केला आहे.


आज सकाळी 11 वाजल्यापासून उजनी धरणाचे सहा दरवाजे उघडून भीमा नदीपात्रात 6,600 क्युसेक वेगाने पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. वरच्या धरणांमधून येणाऱ्या पाण्याच्या आवकेनुसार या विसर्गात आवश्यकतेनुसार वाढ अथवा घट करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने भीमा नदीकाठच्या गावातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. नदीपात्रात अथवा नदीकाठच्या सखल भागात अनावश्यक वावर टाळावा, तसंच स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.


उजनी धरणातील वाढता पाणीसाठा हा आगामी रब्बी हंगाम, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. मात्र, वरच्या भागात सुरू असलेल्या पावसाचा जोर कायम असल्याने धरणातील पाण्याची आवक आणि विसर्ग यावर प्रशासनाचे बारकाईने लक्ष असून परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.

हेही वाचा...

माळशेज घाटात रस्ता खचला; एकेरी वाहतूक सुरू, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

TAGGED:

उजनी धरण 94 टक्के भरलं
DISCHARGE INTO BHIMA RIVER
पाण्याची आवक उजनी धरणात
भीमा नदी
UJANI DAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.