ETV Bharat / state

बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या 'बोगस' लाभार्थ्यांना बसणार चाप, शिक्षक संघटनांकडून स्वागत पण...

सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये 'युनिक डिसॅबिलिटी आयडी कार्ड' सादर करणे ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आलंय. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचं दिसून आलंय.

UDID card
दिव्यांग - संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 13, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये 'युनिक डिसॅबिलिटी आयडी कार्ड' सादर करणे ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून अनिवार्य करण्यात आलंय. आरक्षण, पदोन्नती, बदली, वेतनवाढ तसेच विविध शासकीय सवलतींसाठी आता 'यूडीआयडी' कार्डशिवाय कोणतीही प्रक्रिया होणार नाही, अशी माहिती विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात देण्यात आली. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या प्रकारांमुळं कठोर पावलं उचलण्यात आल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. या निर्णयाबाबत शिक्षक संघटनांनी समाधान व्यक्त केलंय. अनेक बोगस दिव्यांग, खोटे दिव्यांग सर्टिफिकेटवर आजवर नोकरीत आहेत अशा लोकांना आता आळा बसेल, असा विश्वास शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटर मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केला.

अनेकांवर झाली कारवाई : राज्यातील विविध जिल्ह्यांत करण्यात आलेल्या तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. साताऱ्यात ५९८ प्रकरणांपैकी ७८ जणांवर कारवाई झाली असून, पुण्यात ४२८ पैकी ४६ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय. लातूर (२६), यवतमाळ (२१) आणि नंदुरबार (२) येथील प्रकरणंही संबंधित विभागांकडं पाठवण्यात आली आहेत. सर्व प्रकरणांवर ३ महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आलंय.

सरकारी रुग्णालयांना सूचना : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर दिव्यांग अधिनियम २०१६ (कलम ९१) नुसार २ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. तसंच सरकारी रुग्णालयांना आठवड्यात किमान दोन दिवस प्रमाणपत्र तपासणीसाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची बाब गंभीर मानून चौकशी व कठोर कारवाईचं आश्वासन सरकारनं दिलंय.

शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया : या निर्णयाचं शिक्षक संघटनांकडून संमिश्र स्वागत करण्यात आलंय. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे सचिव संदीप पाटील यांनी बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांग शिक्षकांवर अन्याय होत होता. यूडीआय कार्ड सक्तीचं केल्यानं व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल, असं सांगितलं. मात्र, अनेक शिक्षकांनी अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव राजन महाडेश्वर यांनी म्हटलं की "यूडीआयडीसाठी तपासणी, अपॉइंटमेंट आणि ऑनलाईन प्रक्रियेत आधीच विलंब होतो. अंतिम तारीख ठरवताना प्रशासनानं पुरेसा वेळ आणि सुविधा द्यायला हव्यात."

आदिवासी भागात अतिरिक्त कॅम्प घ्या : राज्य अभ्यासक्रम आराखडा समिती सदस्य महेंद्र गणपुले यांनी ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांवरील ताण वाढण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. "आठवड्यात फक्त दोन दिवस तपासणी ठेवल्यास रांगा वाढतील. विशेषतः ग्रामीण व आदिवासी भागात अतिरिक्त कॅम्प घ्यावेत," अशी मागणी गणपुले यांनी केली. "यूडीआय कार्ड सक्तीचा निर्णय योग्य दिशेनं टाकलेलं पाऊल असल्याचं जरी मान्य केलं तरी याबाबतची प्रक्रिया सुलभ, नियमित आणि पारदर्शक ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे," अशी अपेक्षा गणपुले यांनी व्यक्त केलीय.

हेही वाचा -

  1. सीपीआर रुग्णालयात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा महाघोटाळा; शिवसेनेचे (उबाठा) उपनेते संजय पवारांचा आरोप
  2. आयफोन असेल तरच दिव्यांगांना मेट्रो प्रवासात सवलत?

TAGGED:

UDID CARD GOVERNMENT OFFICES
UDID CARD IMPLEMENTATION
यूडीआयडी कार्ड सक्ती
शिक्षक संघटना स्वागत
UDID CARD MANDATORY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.