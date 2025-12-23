पुण्यात उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; पृथ्वीराज सुतार आणि संजय भोसले यांनी केला भाजपामध्ये प्रवेश
आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केलीय. आज पृथ्वीराज सुतार आणि संजय भोसले यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केलाय.
पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी विविध पक्षातील माजी नगरसेवक तसंच पदाधिकारी यांचा भाजपामध्ये प्रवेश होत आहे. मुंबईत दोन दिवसापूर्वी विविध पक्षातील 21 जणांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. आज पुण्यातील पक्ष कार्यालय येथे केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार, माजी नगरसेवक संजय भोसले आणि अश्विनी भोसले यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केलाय.
पुणे महापालिकेवर भाजपाचा झेंडा : यावेळी मंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, "हे दोन्ही नेते गेली अनेक वर्ष पुण्याच्या सामाजिक जीवनात काम करणारे लोक आहेत. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर जी शिवसेना आणि भाजपाची युती झाली तेव्हापासून हा परिवार हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर काम करत होता. पुढे जाऊन जर हिंदुत्वाच्या मुद्यावर काम करायचं असेल तर भाजपा हा एकमेव पक्ष आहे आणि म्हणून या शिवसैनिकांनी आज भाजपामध्ये प्रवेश केलाय. या दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या प्रभागात उत्तम काम केलंय. आज देशात ज्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकीत पुणेकरांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आणि आम्हाला भरभरून साथ दिली. जगातील सर्वात मोठी जनसंघटना भाजपा आहे आणि याचा विस्तार आता मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. भाजपामध्ये जे लोक काम करतात त्यांना साथ देणारा आमचा पक्ष असून आगामी महापालिका निवडणुकीत आपण एकत्रित काम करू आणि पुणे महापालिकेवर भाजपाचा झेंडा फडकवू."
...तर त्यांना शुभेच्छा : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत मोहोळ म्हणाले, "लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला अधिकार आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत असतील तर त्यांना शुभेच्छा आहे."
हिंदुत्वाच्या विचारासाठी पक्षात प्रवेश : यावेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे म्हणाले, "आज माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार, संजय भोसले, अश्विनी भोसले यांचा भाजपामध्ये अधिकृत प्रवेश झाला. मागच्या काळात सभागृहात आम्ही एकत्रित काम केलं. आज आमच्या या मित्रांनी हिंदुत्वाच्या विचारासाठी भाजपामध्ये प्रवेश केला. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाच्या पद्धती पाहून या नेत्यांनी आज भाजपामध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशानं त्या भागात भाजपाची ताकद निश्चितच वाढणार आहे आणि या निवडणुकीत भाजपाचा झेंडा महापालिकेवर फडकेल."
...म्हणून भाजपामध्ये प्रवेश : यावेळी माजी नगरसेवक संजय भोसले म्हणाले, "मागच्या दोन निवडणुकीमध्ये आम्ही महाविकास आघाडीचा धर्म पाळला. ज्या काँग्रेस पक्षासोबत आम्ही आयुष्यभर लढलो त्याचा प्रचार करण्यासाठी आम्हाला लोकाच्या घरोघरी जावं लागलं. आम्ही भाजपासोबत 25 वर्ष युतीमध्ये होतो आणि हातात हात घालून काम केलं. युती तुटल्यावर आम्हाला वाईट वाटलं. आम्ही महाविकास आघाडीचं काम करत असताना, काँग्रेस पक्षानं आम्हाला साथ दिली नाही आणि आज आमच्यावर ही वेळ आणली म्हणून आज भाजपामध्ये प्रवेश केला."
फडणवीस यांनी राज्यात विकास केला : यावेळी माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार म्हणाले, "गेल्या 40 वर्षापूर्वी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपा सेनेची युती झाली आणि आम्ही कोथरूडमध्ये एकत्रित काम केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर देशाला एक केलं आणि जो काही विकास केला तो कौतुकास्पद आहे. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील जो राज्यात विकास केला आहे, ते पाहता आज आम्ही भाजपामध्ये प्रवेश केलाय. माझ्या गाडीनं कुठेही यूटर्न घेतला नव्हता डायरेक्ट गाडी आज भाजपामध्ये आली आहे."
