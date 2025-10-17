ETV Bharat / state

"शेतकरी कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत..."; उद्धव ठाकरे यांचा महायुती सरकारला इशारा

शेतकरी कर्जमाफी आणि मदत यावरुन उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.

Uddhav Thackeray warns Mahayuti
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दिवाळीच्या शुभेच्छा देत असताना मराठवाड्यातील आणि महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांच्या पाठीमागे शिवसेना आहे. कोणी पूरग्रस्तांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीला येवो न येवो, पण पूरग्रस्तांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पावलांसोबत शिवसेना ठामपणे उभे राहणार आहे. न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेना यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी होती आणि पुढे देखील असणार हा माझा शब्द आहे, असं आश्वासन देत शिवसेना - उबाठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर टीका केली.

मातोश्री येथे मराठवाडा येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षातील अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी शिवसेना - उबाठा पक्षात प्रवेश केला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे बोलत होते. या प्रसंगी अंबादास दानवे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार मिलिंद नार्वेकर आदी उपस्थित होते.

सरकारची फसवाफसवी सुरु : "गेल्या आठवड्यात मी मराठवाड्याचा दौरा केला होता. तिथून येताना मी त्या शेतकऱ्यांना शब्द दिला होता की, जोपर्यंत शेतकरी कर्जमाफी होत नाही, तोपर्यंत या सरकारला काही सोडायचं नाही. शेतकरी मदतीबाबत सरकारची फसवाफसवी सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं. जमीन खरडून गेली. सरकारनं मदतीचं आश्वासन दिलं, पण दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात काही रक्कम जमा करा, आणि शेतकरी कर्जमाफी करा," अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

मदत मिळते की नाही हे बघा : "सरकारनं जी मदत जाहीर केली आहे, ती मराठवाडा आणि राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते की नाही ते पाहा. यासाठी तालुका पातळीवरती शिवसैनिकांचे पथकं तयार करा. आणि जर शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसेल तर ती मिळवून देण्याचा प्रयत्न करा," असं आवाहन यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना केलं. "शिवसेना सदैव शेतकऱ्यांसोबत आहे. शेतकऱ्यांचा जो विश्वास आहे, त्या विश्वासाला मी कधी तडा जाऊ दिला जाणार नाही. या सरकारला घालवायचे तर आहेच, पण सध्या जे शेतकऱ्यांच्यावरती संकट आले आहे, त्यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढू," असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.

हेही वाचा -

  1. हम दोनों जब एक साथ होते हैं, तो बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं- ठाकरेंचा सलीम-जावेद स्टाईल 'राजयोग' जुळवण्याचा प्रयत्न
  2. आगामी निवडणुकीत पराभव दिसू लागल्याने तक्रार करायला जमलेत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची महाविकास आघाडीवर टीका
  3. आम्ही उद्धव ठाकरे यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही; मदतीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका जाहीर

TAGGED:

FARMER LOAN WAIVER
CM DEVENDRA FADNAVIS
उद्धव ठाकरे महायुती सरकार टीका
शेतकरी कर्जमाफी
UDDHAV THACKERAY WARNS MAHAYUTI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.