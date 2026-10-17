'आम्ही ही सत्ता उलथवण्यासाठीच उभे आहोत'; उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला गर्भित इशारा
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं ज्येष्ठ पत्रकारांचा विविध नामवंत पुरस्कार देत गौरव करण्यात आला.
Published : October 17, 2026 at 8:40 PM IST
मुंबई - अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं ज्येष्ठ पत्रकारांचा विविध नामवंत पुरस्कार देत गौरव करण्यात आला. शिवसेना - उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं. यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांच्या अधिकारांबद्दल भाष्य करत मोदी सरकारवर नाव न घेता टीका केली. यावेळी त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनावरही भाष्य केलं.
"आज एक कार्टून पाहिलं. मंगळावर दसरा येतोय. त्या कार्टूनमध्ये रावण आणि झुरळ जळणार आहे, असं दाखवण्यात आलं आहे. ज्याने राम आणला तो झुरळाला घाबरतोय," असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला लगावला. सध्या दिल्लीतील सीजेपी तसंच इंडिया आघाडीचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलकांना ताब्यात घेतलं जात आहे. त्यावरुन उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली.
"जरा काही बोललो की आपण देशद्रोही आहोत, असं सांगितलं जातं. जर तुम्ही आम्हाला मतदानातून आमची मतं व्यक्त करण्याचा अधिकार काढून घेत असाल, आंदोलन करण्याचा अधिकार काढून घेत असाल तर आम्ही ही सत्ता उलथवण्यासाठीच उभे आहोत," असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी भाजपा आणि केंद्र सरकारला दिला.