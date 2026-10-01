"आरोपींना फाशी मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही", प्रदीप पूर्णेकरांच्या कुटुंबीयांचं उद्धव ठाकरेंकडून सांत्वन
ठाण्यातील शिवसेना विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णेकर कुटुंबीयांची भेट घेऊन, आरोपींना शिक्षा मिळेपर्यंत पाठीशी राहून लढा लढू असा विश्वास दिला.
Published : October 1, 2026 at 6:07 PM IST
ठाणे : मानपाडा येथील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनं अवघा महाराष्ट्र हादरला आहे. या हत्येतील 5 आरोपींपैकी आतापर्यंत केवळ एकाच आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. घटनेला 72 तास उलटून गेले तरी अद्याप उर्वरित आरोपींना पकडलं नसल्यानं ठाण्यात संतापाची लाट उसळली आहे. हत्येचे मास्टरमाईंड अद्याप मोकाट असल्यानं ठाणे पोलिसांच्या भूमिकेवर संशयाची सुई आहे. दरम्यान, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. शिवसेना भक्कमपणे पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी उभी असल्याचा शब्द ठाकरे यांनी यावेळी दिला. हत्येतील आरोपींना फाशीची शिक्षा मिळेपर्यंत हा लढा सुरू ठेवणार असल्याचा विश्वासही उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णेकर कुटुंबीयांना दिला.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मानपाडा विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येनंतर ठाण्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. बुधवारी सायंकाळी आमदार आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांनी कापूरबावडी पोलीस ठाण्यात जाऊन सह पोलीस आयुक्त डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संशयितांवर तातडीनं कारवाई करण्याची मागणी केली. पूर्णेकर कुटुंबीय अद्याप दहशतीखाली असून, त्यांनी संशय व्यक्त केलेल्या व्यक्तींची नावं एफआयआरमध्ये समाविष्ट करावीत, अशी पुनरुच्चारित मागणी यावेळी कुटुंबीयांनी केली.
संशयितांवरील आरोपांची सत्यता पोलिसांनी तपासावी
मृत प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम आणि भाऊ जयनाथ यांच्या फिर्यादीवरून कापूरबावडी पोलिसांनी पुरवणी जबाब नोंदवून घेतला. त्यामध्ये शिंदे सेनेच्या माजी महापौर तथा महिला आघाडी प्रमुख मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, संबंधित संशयितांवरील आरोपांची सत्यता पोलिसांनी तपासावी; तसेच पूर्णेकर कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू राहणार असल्याचा विश्वास पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिला.
''एकनाथ शिंदे यांनी मीनाक्षी शिंदे यांच्या डोक्यावरील हात काढावा..''
घटनेनंतर एकही स्थानिक नगरसेवक येथे फिरकला नाही. "या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असलेल्या मीनाक्षी शिंदे यांचं नगरसेवक पद रद्द झालं पाहिजे", अशी मागणी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या पत्नी विजेता पूर्णेकर यांनी केली. माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे या एवढ्या खालच्या थरावर जाऊन काम करत आहेत. मीनाक्षी शिंदे आता घाबरल्या असून त्या समोर येत नाहीत. एकनाथ शिंदे यांनी मीनाक्षी शिंदे यांच्या डोक्यावरील हात काढावा आणि त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करावं. सरकार आणि पोलिसांनी योग्य कारवाई करून आमच्या कुटुंबाला न्याय द्यावा, तसंच सर्व आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात यावी, असा टाहो यावेळी प्रदीप पूर्णेकर यांच्या पत्नी विजेता पूर्णेकर यांनी फोडला.
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