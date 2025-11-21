बाळासाहेबांचं स्मारक जनतेकरिता कधी खुलं होणार? उद्धव ठाकरेंनी कामाची पाहणी करून दिली महत्त्वाची माहिती
राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी स्मारकाबद्दल काय सांगितलं, वाचा सविस्तर.
Published : November 21, 2025 at 8:54 PM IST
मुंबई : दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कातील स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाला गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून खीळ बसली होती. ट्रस्टची पुनर्रचना झाल्यानंतर नवनिर्वाचित अध्यक्ष आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज स्मारकाच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, येत्या 23 जानेवारी 2026 पर्यंत हे स्मारक पूर्ण होणं अशक्य आहे. ते 2027 मध्येच जनतेसाठी खुले होईल.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, “मधल्या काळात बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट अस्तित्वात नव्हता. आता पुन्हा नव्यानं तो अस्तित्वात आला आहे. नवीन नेमणुका झाल्या आहेत. जवळपास आठ-नऊ महिन्यांनंतर आपण नेमके कुठे आहोत, हे पाहण्यासाठी मी येथे आलो होतो. लवकरच ट्रस्टची बैठक होईल. पुढील कामाला वेग येईल.”
आठ-नऊ महिने काम पूर्णपणे बंद - “गेल्या आठ-नऊ महिन्यांत स्मारकाचं काम पूर्णपणे बंद होते. आता ते पुन्हा सुरू होईल. 23 जानेवारीला (बाळासाहेबांची जयंती) हे काम पूर्ण होणं केवळ अशक्य आहे. पण एक नक्की, पुढील वर्षी म्हणजे 2027 मध्ये हे स्मारक निश्चितपणे पूर्ण होईल. त्यानंतर जनतेसाठी खुले होईल,” असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
ट्रस्टची पुनर्रचना : मागील शनिवारी राज्य सरकारनं शासन निर्णय काढून उद्धव ठाकरे यांची बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्ती केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ठाकरे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांची मार्च 2020 मध्ये अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. मात्र, ती नियुक्ती मार्च २०२५ मध्ये संपल्यानं ट्रस्ट रखडले होते. नव्या शासन निर्णयानुसार उद्धव ठाकरे (अध्यक्ष), आदित्य ठाकरे (सदस्य) आणि सुभाष देसाई (सचिव) यांची नियुक्ती पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. तर भाजपा आमदार पराग अळवणी आणि शिवसेना (शिंदे गट) नेते शिशिर शिंदे यांची सदस्य म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली आहे. मुख्य सचिव, नगर विकास (२) प्रधान सचिव, विधी-न्याय प्रधान सचिव आणि मुंबई महापालिका आयुक्त हे पदसिद्ध सदस्य राहतील.
राजकीय चर्चेला फुटले तोंड : महायुती सरकारमध्ये भाजपा-शिवसेना यांच्यातील अंतर्गत तणाव वाढत असतानाच उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानं राजकीय वर्तुळात वेगळ्याच चर्चेला सुरुवात झाली. शिवसेनेकडून (शिंदे गट) सातत्यानं नाराजीनाट्य सुरू असल्यानं शिवसेनेला (यूबीटी) सरकारकडून बळ मिळत असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेचा (यूबीटी) दावा आहे की, हे स्मारक बाळासाहेबांच्या स्मृतीशी निगडित असल्यानं त्यावर राजकारण होणं योग्य नाही.
