"ठाकरे यांचा उबाठा पक्ष महिलांचा आदर करत नाही", शायना एनसी यांचा माझगाव कोर्टात आरोप
शिवसेना प्रवक्त्या शायना एनसी यांच्यावर उबाठा खासदार अरविंद सावंत यांनी अभद्र वक्तव्य केलं होतं. त्याबाबतचा जबाब आज माझगाव कोर्टात नोंदवण्यात आला.
Published : February 7, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई : उबाठा खासदार अरविंद सावंत यांनी अप्रत्यक्षपणे शिवसेना आमदार शायना एन सी यांचा 'इम्पोर्टेड माल' असा उल्लेख केल्याबद्दल न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. या खटल्यावर शनिवारी माझगाव दंडाधिकारी कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीत तक्रारदार या नात्यानं शायना एन सी यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपी अरविंद सावंत हे या सुनावणीत गैरहजर होते. मात्र यावेळी आमदार शायना एन सी यांनी मोठा आरोप केला आहे. ठाकरे यांचा उबाठा पक्ष महिलांचा आदर करत नाही, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
कोर्टात नेमकं काय झालं : शिवसेना प्रवक्ता शायना एन सी यांनी अरविंद सावंत यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या खटल्याची शनिवारी माझगाव कोर्टात सुनवणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान शिवसेना आमदार शायना एन सी यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. दंडाधिकारी आरती कुलकर्णी यांनी याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केलीय. सुनावणीनंतर ईटीव्ही भारतशी बोलताना शायना एन सी यांनी सांगितलं की, "एका बाजूला ठाकरे सेना आहे, जी महिलांचा आदर करत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आहे जी महिलांचा आदर करते. महिलांचा अनादर करणाऱ्यांना शिक्षा दिल्यानंतर मला न्याय मिळेल, अशी आशा आहे."
काय आहे प्रकरण : साल 2024 मध्ये निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान माध्यमांशी बोलताना अरविंद सावंत यांनी शिवसेना उमेदवार शाएना एनसी यांच्याविरोधात बोलताना चुकीच्या पद्धतीनं टीका केली होती. शायना एन सी यांच्यावर निशाणा साधताना त्यांनी की, "यांची अवस्था बघा, त्या आयुष्यभर भाजपामध्ये राहिल्या आता ऐनवेळी दुसऱ्या पार्टीत गेल्या. इथं 'इम्पोर्टेड माल' चालत नाही, फक्त ओरिजनल माल येथे चालतो". त्यांच्या बेताल वक्तव्यावर मुंबादेवी मतदारसंघातील शिवसेनेच्या उमेदवार शायना एन सी यांनी पलटवार करत सावंत यांनी जाहीर माफीची मागणी केली होती. याला उत्तर देताना शायना एन सी म्हणाल्या होत्या की, "2014 आणि 2019 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही तुमच्यासाठीच काम केलं होतं, हे विसरलात का?, एका महिलेला 'माल' म्हटल्यानं आता ते अडचणीत येणार आहेत. जनताच त्यांना जागा दाखवेल, त्यांची विचारधारा यातून स्पष्ट होतेय. ही महाविकास नाही तर महाविनाश आघाडी आहे." त्यानंतर शायना एन सी यांनी नागपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी खासदार अरविंद सावंत यांच्याविरोधात महिलेचा अपमान केल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल केलाय.
अरविंद सावंत यांच्या वक्तव्याचा भाजपानंही केलाय निषेध : अरविंद सावंत यांच्या या वक्तव्यावर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद म्हणालेत की, "महिलांचा सन्मान प्रत्येकानंच केला पाहिजे. अशा प्रकारची टिप्पणी निषेधार्ह आहे. राजकारणात महिलांचा सन्मान झाला पाहिजे." शायना एन सी यांनी 28 ऑक्टोबर रोजी भाजपा सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करत मुंबादेवीतून विधानसभेची उमेदवारी मिळवली होती. या जागेवर त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार अमीन पटेल यांचा पराभव केलाय.
हेही वाचा :