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फुटीर खासदारांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरे हुंकार भरणार, फडणवीस अन् ठाकरे एकाच विमानात बसल्यानं चर्चांना उधाण

उबाठा पक्षाच्या 6 खासदारांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा विदर्भ दौरा आहे. ठाकरेंच्या स्वागतासाठी नागपुरात शेकडो कार्यकर्त्यांनी नागपूर विमानतळावर मोठी गर्दी केली होती.

Uddhav Thackeray to sound a rallying cry in the constituencies of rebel MP
फुटीर खासदारांच्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरे हुंकार भरणार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 10:12 PM IST

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नागपूर- उद्धव ठाकरेंनी आजपासून विदर्भ दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. ते रात्री उशिरा नागपूरच्या विमानतळावर दाखल झाले. ते विमानतळावरच अर्धा तास थांबल्याचे नंतर यवतमाळच्या दिशेने रवाना झाले आहे. त्यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांच्यासह अनेक नेते आहेत. उद्या यवतमाळ येथे सकाळी उद्धव ठाकरे मेळाव्यात सहभागी होणार आहेत आणि तेथील जनतेची माफी मागणार आहेत. यवतमाळच्या जनतेने निवडून पाठवलेला खासदार फुटीर निघाल्यामुळे माफी मागणार असल्याचं बोललं जात आहे. उबाठा पक्षाच्या 6 खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा हा विदर्भ दौरा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या स्वागतासाठी नागपुरात उबाठा पक्षाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी नागपूर विमानतळावर मोठी गर्दी केली होती.

मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरेंचा एकत्र विमान प्रवास - उद्धव ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात होण्यापूर्वी विलक्षण घटना मुंबई विमानतळावर घडली. ज्या विमानाने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरला येण्यासाठी निघाले होते, त्याच विमानात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे संजय राऊत यांच्यासह उबाठा पक्षाचे अनेक नेते प्रवास करीत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात अगदीच खेळीमेळीच्या वातावरणात संवाद झाला आहे.

दोन्ही बाजूंनी सध्या याकडे औपचारिक भेट म्हणून लक्ष - खरं तर दोन्ही नेत्यांचे एकाच विमानात असणे आणि त्यांनी परस्परांशी हस्तांदोलन करणे ही नक्कीच चर्चेची बाब ठरली; मात्र दोन्ही बाजूंनी सध्या याकडे केवळ एक औपचारिक भेट असल्याचं पाहिलं जात असून, सौजन्य आणि निव्वळ योगायोग असल्याचं सांगण्यात येतंय. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला अलीकडेच मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या नऊ खासदारांपैकी सहा जणांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली असून, ते मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी शिवसेना पक्षात सामील झाले आहेत. शिवसेनेचा ठाकरे पक्ष आणि शिंदे पक्ष एकमेकांवर जोरदार टीका करत असतानाच ठाकरे पक्ष मात्र भाजपावर टीका करणे टाळत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

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TAGGED:

DEVENDRA FADANVIS
REBEL MP
SHIVSENA
उद्धव ठाकरे
UDDHAV THACKERAY

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