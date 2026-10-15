मुंबईत प्रशांत कदम, सचिन परब यांच्यासह 'या' दिग्गज पत्रकारांचा गौरव, उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते सन्मान
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या 2026 च्या विविध पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे.
Published : October 15, 2026 at 4:01 PM IST
मुंबई : अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांचं वितरण शनिवार, दि. 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमधील रंगस्वर सभागृहात होणार आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा पुरस्कार वितरण सोहळा पार पडणार असल्याची माहिती परिषदेचे अध्यक्ष शिवराज काटकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
या वेळी ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांना बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात येणार आहे. पत्रकारांची मातृसंस्था असलेल्या अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं पत्रकारितेत भरीव योगदान देणाऱ्या पत्रकारांचा दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मान केला जातो. बाळशास्त्री जांभेकर जीवनगौरव पुरस्काराचं स्वरूप 25 हजार रुपये रोख, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असं आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत कदम यांना आचार्य अत्रे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार, तर सावित्रीबाई फुले पत्रकारिता पुरस्कार जान्हवी मुळे यांना देण्यात येणार आहे. हिंदी पत्रकारितेचे भीष्माचार्य बाबुराव पराडकर यांच्या नावानं या वर्षीपासून पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी यांना दिला जाणार आहे. तसंच विविध मान्यवरांनी परिषदेकडे ठेवलेल्या रकमेतून पत्रकारांना विविध पुरस्कार देऊन दरवर्षी सन्मानित केलं जातं.
दत्ताजीराव तटकरे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार ईटीव्ही भारतचे संपादक सचिन परब यांना, स्वातंत्र्यसेनानी मनोहरपंत चिवटे आरोग्य पत्रकारिता पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार संतोष आंधळे यांना, स्वातंत्र्यसैनिक माणिकराव देशमुख देवदूतकर कृषी पत्रकारिता पुरस्कार कोल्हापूर सकाळचे सुनील पाटील यांना, ज्येष्ठ पत्रकार भगवंतराव इगळे स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार नागपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश महालक्ष्मी यांना, तर नागोजीराव ऊर्फ आण्णासाहेब दुगावकर स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांना दिला जाणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद भागवत स्मृती शोध पत्रकारिता पुरस्कार गडचिरोलीचे न्यूज 18 लोकमतचे पत्रकार महेश तिवारी यांना, तसेच संतोष पवार स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार सातारा येथील ग्रामोद्धारचे संपादक बापूसाहेब जाधव यांना दिला जाणार आहे.
17 ऑक्टोबर 2026 रोजी सायंकाळी 6:30 वाजता होणाऱ्या या पुरस्कार वितरण सोहळ्यास सर्वांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहावं, असं आवाहन अध्यक्ष शिवराज काटकर, विश्वस्त शरद पाबळे, विश्वस्त किरण नाईक, मुंबई शाखेचे अध्यक्ष राजा आदाटे, मुंबई अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष दीपक केतकर, डिजिटल मीडिया परिषदेचे अनिल वाघमारे, मुंबईचे अध्यक्ष मनोज भोईर, परिषदेचे माजी अध्यक्ष मिलिंद अष्टिवकर, माजी सरचिटणीस सुरेश नाईकवाडे, मनसुभाई शेख, महिला आघाडी प्रमुख शोभा जयपूरकर आदींनी केलं आहे.
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