"सरकारमध्ये एकमेकांच्या नसा आवळत आहेत, चांगला शिक्षक मिळाला असता तर लाचारीची वेळ आली नसती" उद्धव ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंना टोला

आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांच्या निधीतून गुरुवारी मुंबईतील विविध शाळांकरता ‘डिजीटल स्मार्ट बोर्ड’ वितरण करण्यात आले. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंवर जोरदार टीका केली.

UDDHAV THACKERAY ON SHINDE
उद्धव ठाकरे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 6:49 PM IST

2 Min Read
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेकडून मुंबई शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांच्या स्थानिक विकास निधीतून गुरुवारी एम. आय. जी. क्लब, वांद्रे पूर्व इथं मुंबईतील विविध शाळांकरता ‘डिजीटल स्मार्ट बोर्ड’ वितरण करण्यात आले. यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंवर जोरदार टीका केली.

आई-बाबांच्या वागण्यातून-बोलण्यातून होतात मुलांवर संस्कार : "आई-बाबा मुलांना एक संस्कार देत असतात. त्यांच्या वागण्यातून बोलण्यातून मुलांवर संस्कार होतात. वडिलांनी जर एवढा मोठा घोटाळा केला तर मुलगा आणखी मोठा घोटाळा करणार. ह्या सगळ्या गोष्टी संस्कारातून येतात. आपण सर्वजण पाटीवर अक्षरं गिरवून शिकलो आहोत, तेव्हा कंप्यूटर नव्हता. आज शाळेत पाटी आहे की माहीत नाही. पण ज्यानं कंप्यूटरचा शोध लावलाय तो सुद्धा पाटीवर शाळा शिकला असेल. शिक्षण हे कालानुरुप बदलत गेलं पाहिजे. आज विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम होत आहे. शाळांना ‘डिजीटल स्मार्ट बोर्ड’चं वाटप होत आहे. चांगला शिक्षक आणि चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे. जर त्यांना चांगला शिक्षक मिळाला असता तर आज ही वेळ लाचारीची आली नसती," असा टोला उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांना नाव न घेता लगावला.

दिवट्यांना मशालीचं महत्व कळणार नाही : "आमदारकीचा फंड फक्त शिक्षणासाठी वापरला गेला पाहिजे. मुलांच्या पाठीवरचं ओझं कमी करण्याचं बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं. आम्ही टॅबलेटच्या माध्यमातून पालिकेत मुलांना ई-लर्निंग दिलं होतं. आता माहीत नाही तिथं सुरू आहे का? गेले 3-4 वर्ष महापालिकेत बाप कोण आहे? तेच कळत नाही. महापालिकेत लुटालूट सुरू आहे हे कुणालाच माहीत नाही. मशाल आणि दिवटे यात फरक आहे. जे गेलेत ते दिवटे. दिवट्यांना मशालीचं महत्व कळणार नाही. जे दिवटे निघालेत त्यांना मशालीचं महत्व कळणार नाही, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी शिंदेंना टोला लगावला.

बाबा मला मारलं म्हणून गेले होते : महायुतीत सध्या नाराजीनाट्य आणि धूसफूस सुरू आहे. त्यामुळं एकनाथ शिंदे हे दिल्ली दौऱ्यावर गेले आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्यावरुन ठाकरेंनी हल्लाबोल केला. "सरकारमध्ये एकमेकाच्या नसा आवळल्या जाताहेत. आजच पेपरमध्ये वाचलं बाबा मला मारलं म्हणून गेले होते. आपल्या देशात चांगलं शिक्षण आणि चांगला शिक्षक नाही मिळाला तर चांगल्या लोकांनासुद्धा देशद्रोही ठरवून तुंरुगात टाकलं जातं. सोनम वांगचूक यांना देशद्रोही म्हणून तुरुंगात टाकलं गेलं. ते काय म्हणतात हे ऐकून घेतलं पाहिजे. आता ते किती दिवस आतत राहतात माहीत नाही," असं ठाकरे म्हणाले.

पुस्तकांच्या ओझांनी मुलं दबून गेलीत : "पूर्वी म्हणजे आम्ही जर जिंकलो तर विद्यार्थ्यांना फुकट कंप्युटर देवू असं बोललं जायचंय. पण मी म्हणचो त्यात टाकणार काय? वही दिली तर त्यात लिहिणार काय?" असा सवाल ठाकरेंनी उपस्थित केला. "आम्ही सुद्धा टॅबलेट दिले होते. कारण शिवसेनाप्रमुखांचे एक स्वप्न होते की, विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी झाले पाहिजे. अरे ही मुलं आहेत की गाढवं आहेत, असं ते म्हणायचे. या लहान वयात मुलांच्या पाठीवर ओझं किती? ज्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड-किल्ले जिंकले, त्याच वयात आजची मुलं ही पुस्तकाच्या ओझांनी दबून गेली आहेत. या सर्व स्पर्धेच्या युगात आपलं मूळ आपण विसरुन गेलो आहोत. शिक्षण पद्धत ही विभागवार बदलत गेली पाहिजे. तसंच शिक्षण पद्धत ही कालानुरुप बदलत गेली पाहिजे, असं ठाकरे म्हणाले.

