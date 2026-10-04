ज्ञानेश कुमार नव्हे, ते तर 'अडानी कुमार'; गर्जना मोर्च्यात उद्धव ठाकरेंचा निवडणूक आयोग आणि सरकारवर थेट हल्लाबोल
निवडणूक आयोगाच्या मनमानीविरोधात आणि मतदार याद्यांमधील 'वोट चोरी' रोखण्यासाठी हा देशाच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा आहे, अशी आक्रमक गर्जना उद्धव ठाकरेंनी केली.
Published : October 4, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 1:49 PM IST
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आणि लोकशाही, संविधानाच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या वतीनं रविवारी दक्षिण मुंबईत भव्य 'गर्जना' मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या मोर्चासाठी दोन्ही पक्षांकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराच्या आणि मतदार यादीमधील विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रियेच्या (SIR) विरोधात 'ठाकरे बंधूंनी' हा संयुक्त एल्गार पुकारला आहे.
मुंबईतील ऐतिहासिक 'विराट गर्जना मोर्चा'त बोलताना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भाजपा सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला. मेक इन इंडियाच्या नावाखाली देशात हुकूमशाही आणली जात असल्यास ती गाडून टाकू, असा थेट इशारा देत त्यांनी हा लढा देशाच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा असल्याचं जाहीर केलं. मोर्च्याला मिळालेला अथांग जनसमुदाय आणि सोबत आलेल्या सर्वच मित्र पक्षांचे त्यांनी मनापासून आभार मानले.
निवडणूक आयोगाला स्वतःच्या हाताखाली घेऊन गृहमंत्री अमित शाह मनमानी पद्धतीनं निर्णय घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयुक्त नेमणूक समितीतून सरन्यायाधीशांना काढून तिथे मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळेच देशात 13 कोटी आणि एकट्या महाराष्ट्रात तब्बल 2 कोटी मतदारांना मतदार याद्यांतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आले असून, निवडणूक आयोगाची 'विशेष सखोल सुधारणा' (SIR) ही पूर्णपणे बेकायदा आणि 'वोट चोरी' करणारी आहे. काही वैध मतदारांना न्यायालयात पाठवले गेले, पण तिथेही तारीख पे तारीख सुरू आहे.
नागरिकांचे हक्क आणि नागरिकत्व रद्द करण्याचे गृह मंत्रालयाचे अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या माथी मारण्यात आले असून, असे 'वोट चोर' अधिकारी आम्हाला पदावर नकोत, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निर्माण केलेल्या निष्पक्ष यंत्रणेचा वापर अमित शाह हे विरोधी पक्षांवर सूड उगवण्यासाठी करत असून भाजपला सरकार चालवता येत नाही, असे ते म्हणाले.
ठाकरेंचा मोर्चा, देशभर चर्चा! pic.twitter.com/2l2W7lcPhs— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) October 4, 2026
राज्यातील शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत देण्याऐवजी केवळ घोषणा केल्या जात आहेत आणि ठाण्यात पूर्णेकर यांची हत्या झाली तेव्हा सत्ताधाऱ्यांची यंत्रणा झक मारत होती का, असा संतप्त सवाल विचारत ठाकरेंनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडाल्याची टीका केली.
मुंबईतील विराट गर्जना मोर्च्यात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर खोचक शब्दांत टीका केली. ते ज्ञानेश कुमार नसून प्रत्यक्षात 'अडानी कुमार' आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला. निवडणूक आयोग स्वायत्त राहिला नसून तो उद्योगपतींच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी काम करत असल्याचा आरोप ठाकरेंनी या विधानातून केला.
तामिळनाडूमध्येही मतदारांना वगळण्यात आले
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "हुकूमशहाला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठीच आपण आज इथे जमलो आहोत. देशभरात तब्बल 13 कोटी लोकांची नावे मतदार याद्यांतून वगळण्यात आली आहेत. बंगाल आणि तामिळनाडूमध्येही मतदारांना वगळण्यात आले आहे... सध्या पश्चिम बंगालमध्ये पोटनिवडणूक सुरू आहे आणि मतदानाच्या हक्कासाठी लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की ही केवळ पोटनिवडणूक आहे, त्यामुळे काय फरक पडतो? उद्या सुनावणी होईल की नाही, हे अजूनही निश्चित झालेले नाही"
ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती कशी झाली?
उद्धव ठाकरे म्हणतात, "निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे व्हायला हवी. यापूर्वी, या प्रक्रियेसाठी नेमलेल्या समितीत भारताचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश होता. त्यांनी (केंद्र सरकारने) या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले. सरन्यायाधीशांच्या जागी त्यांनी पंतप्रधानांनी निवडलेल्या एका मंत्र्याची नियुक्ती केली. ते मंत्री म्हणजे अमित शाह आहेत. न्यायालयात एकापाठोपाठ एक सुनावण्या होत आहेत, पण कोणाचंही उत्तरदायित्व निश्चित होत नाही." ते पुढे म्हणतात, "पहिला प्रश्न असा आहे की, ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती कशी झाली? एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्वाचे अधिकार रद्द करण्याचा अधिकार गृह मंत्रालयाला आहे का? ते ज्ञानेश कुमार यांच्या माध्यमातून त्या अधिकाराचा वापर करत आहेत आणि म्हणूनच आम्हाला ज्ञानेश कुमार नको आहेत. पूर्वी 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' ही मोहीम होती, आणि आता 'इंडिया अगेन्स्ट वोट चोर'अशी स्थिती आहे. भाजपाला सरकार कसं चालवायचे हेच समजत नाही. ज्या पद्धतीनं तुम्ही सरकार चालवत आहात, तो कारभार नाही; ती केवळ सूडबुद्धीची कारवाई आहे."
हिटलरही असाच हुकूमशाह...
उद्धव ठाकरे म्हणाले, "हिटलरही असाच हुकूमशाह होता, पण अखेरीस त्याला स्वतःवरच गोळी झाडून घ्यावी लागली. आपल्या देशातही अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. ज्यांचा कारभार मनमानी पद्धतीने चालला आहे, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे. जोपर्यंत त्याला रस्त्यावर आणून कायद्याच्या चौकटीत शिक्षा दिली जात नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही."
हेही वाचा -
"संपूर्ण देशात एसआयआर करण्याची कायद्यात तरतूदच नाही"; माजी गृहसचिवांचा संदर्भ देत राज ठाकरेंचा मोठा दावा