पंतप्रधान मोदींना तरुणांना भेटायला वेळ नाही, मात्र ते गद्दारांच्या पाठीशी : उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधला.
Published : August 8, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : August 8, 2026 at 2:04 PM IST
मुंबई : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तरुणांना भेटायला वेळ नाही. तरुणांना तुमच्या पाठीशी मी ठामपणे उभा आहे असं म्हणायला वेळ नाही. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकनाथ शिंदे व त्यांच्यासोबतच्या गद्दारांना भेटत आहेत, त्यांच्या पाठीशी आहेत असं म्हणत आहेत. यामुळे त्यांना नक्की कोणाला काय संदेश द्यायचा आहे ?" असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये विचारला.
गद्दारी करा मी तुमच्या पाठीशी आहे असा संदेश : मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये उद्धव ठाकरे बोलत होते. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदेंना भेटले व त्यांच्या पाठीशी असल्याचं वृत्त विविध विविध माध्यमांमध्ये आलं आहे. अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इतर पक्षातील गद्दारांना गद्दारी करा मी तुमच्या पाठीशी आहे असा संदेश देत आहे का? त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस, दिल्लीतील सुप्रीम कोर्ट व अमित शाह यांना वेगळा संदेश देत आहेत का?" असा प्रश्न यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला
सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्यानं पाहण्याची गरज : "लोकशाहीच्या दृष्टीनं इतकी महत्त्वाची सुनावणी सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मी तुमच्या पाठीशी आहेत, असं म्हणत आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब असून सुप्रीम कोर्टानं देखील याकडं गांभीर्यानं पाहण्याची गरज आहे," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
काँग्रेसला जे जमलं नाही ते मोदींनी करुन दाखवलं : "काँग्रेसला गेल्या 70 वर्षात जे करता आलं नाही, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं करून दाखवलं आहे. इतक्या शिव्या ऐकण्याची वेळ कधीच काँग्रेसवर आली नव्हती. तरुणांच्या मनामध्ये राग आहे," असं यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सरसंघचालक मोहन भागवतांविषयी बोलणं टाळलं : "सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या विषयी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मोहन भागवत यांचा विषय नेहमीचा आहे. मात्र आजचा विषय हा लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा आहे," असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी मोहन भागवत यांनी युवकांशी साधलेल्या संवादाविषयी बोलणं टाळलं. देशातील लोकशाही वाचवू इच्छीणाऱ्या घटकाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची साथ देण्याचं आवाहन यावेळी उद्धव ठाकरेंनी केलं आहे. आपल्याला लोकशाही वाचवण्यासाठी सगळ्यांना एकत्र यावं लागेल, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
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