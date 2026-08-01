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विद्यार्थ्यांनी नव्हे, मोदी-शाह यांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी : उद्धव ठाकरे

विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईवर उद्धव ठाकरे यांनी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सोबतच त्यांनी अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्यावरही टीका केली.

Uddhav Thackeray
पत्रकारांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 4:33 PM IST

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मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सेनाभवन इथं आज शनिवारी (1 ऑगस्ट) झालेल्या पदाधिकारी बैठकीनंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना नीट परीक्षा, विद्यार्थी आंदोलन, विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील व्हिडिओतील वक्तव्य आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली.

'मोदी-शाहांनी माफी मागावी' : पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थी आंदोलनाच्या संदर्भात केलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "विद्यार्थ्यांनी माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. विद्यार्थ्यांवर ही वेळ ज्यांनी आणली, त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीच देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागितली पाहिजे." ते पुढे म्हणाले, "नीट परीक्षेचा पेपर फुटला, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंधारात गेलं. अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला, तर काहींनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचललं. या सगळ्याची जबाबदारी कोण घेणार? त्याबद्दल आधी केंद्र सरकारने माफी मागितली पाहिजे."

पत्रकारांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)

'विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करून सरकारने अन्याय केला' : विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईवरही उद्धव यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्यात आला, अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला, तसंच पुरुष पोलिसांनी विद्यार्थ्यांशी गैरवर्तन केल्याच्या तक्रारी समोर आल्या, ते अत्यंत धक्कादायक आहे. आम्ही आंदोलनातील विद्यार्थ्यांना भेटलो. काहींचे हात-पाय फ्रॅक्चर झाले होते. काही विद्यार्थ्यांनी कपडे फाडल्याची माहिती दिली. हे ऐकून अंगावर शहारे आले."

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त होत्या, असे सांगत ठाकरेंनी सरकारवर टीका केली. "विद्यार्थ्यांची एकच मागणी होती की, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करावी. सरकारनं पहिल्याच दिवशी त्यांच्याशी संवाद साधला असता, तर हा प्रश्न सुटू शकला असता. मात्र, चर्चा करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करण्यात आला," असंही ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांना 'झुरळ' आणि नंतर 'भरकटलेले' असं संबोधल्याबद्दलही त्यांनी आक्षेप घेतला. "आधी विद्यार्थ्यांना 'झुरळ' म्हटलं, आता 'भरकटलेले' म्हणत आहेत. ही मुलं तुम्हाला कधी माफ करतील का? त्यांच्या मनावर खोल जखमा झाल्या आहेत. माफी मागण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर नाही, तर सरकारवर आली आहे," अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.

'देशात काय सुरू आहे, याची खरी माहिती पंतप्रधानांनी घ्यावी' : "देशात नेमकं काय सुरू आहे? याची खरी माहिती पंतप्रधानांनी त्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांकडून घ्यायला हवी. देशात काय वातावरण निर्माण झालं आहे, याची त्यांना जाणीव असणं आवश्यक आहे." मुंबईतील विद्यार्थी आंदोलनात पोलिसांची गाडी अडवणाऱ्या एका विद्यार्थिनीचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "त्या विद्यार्थिनीला सोशल मीडियावर ज्या भाषेत लक्ष्य करण्यात आलं, त्याबद्दल माफी कोण मागणार?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

'अमित शाह सरकारविरोधातील असंतोषाचे जनक' : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवरही उद्धव ठाकरे यांनी टीका केली. ते म्हणाले, "आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांची पुण्यतिथी आहे. ब्रिटिशांविरोधात असंतोष निर्माण केल्यामुळे लोकमान्य टिळकांना 'असंतोषाचे जनक' म्हटले जाते. मात्र, आज अमित शाह हे स्वतःच्या सरकारविरोधातील असंतोषाचे जनक ठरत आहेत." "लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिशांविरोधात जनमत तयार केलं, तर अमित शाह यांनी त्यांच्या सरकारविरोधातच असंतोष निर्माण केला आहे," असा टोलादेखील उद्धव ठाकरेंनी लगावला.

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