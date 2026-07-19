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'ते पाकिस्तानसोबत चर्चेला तयार, पण सैन्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणाऱ्या वागंचुक यांच्याशी चर्चा नाही'-उद्धव ठाकरेंचा घणाघात

शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन कथितरित्या दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मोदी सरकारवर कडाडून टीका केली. वाचा, सविस्तर बातमी.

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे यांची सभा (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 7:44 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 8:26 PM IST

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मुंबई - "धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही क्षुल्लक गोष्ट आहे. जे सरकार रोजी रोटी देऊ शकत नाही, ते सरकार बदलण्याच्या प्रयत्नसाठी हा लढा झाला पाहिजे", असा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क येथील सभेमध्ये केला.

'नीट' परीक्षेतील कथित अनियमितता आणि पेपर रद्द झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या मुद्द्यांवरून कार्यकर्ते वांगचुक 28 जूनपासून उपोषणावर आहेत. दिल्ली पोलिसांनी बळाचा वापर करून त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली.

उद्धव ठाकरेंचा घणाघात (Source- ETV Bharat Reporter)

शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे म्हणाले," हे सरकार आपल्याला रोजगार देत नाही, शिक्षण देत नाही. त्यामुळे हे दळभद्री सरकार आता बदलायलाच पाहिजे. मी तुमचं नेतृत्व नाही तर तुम्ही सगळे नेते व्हायला पाहिजे. त्यामुळे मी इथे आलो आहे. आज मला तुमच्यामध्ये जी आग दिसते आहे, ती आग सरकार बदलेपर्यंत पेटतच राहिली पाहिजे. या हुकूमशाही सरकारला आगीनं भस्म केलं पाहिजे. या लोकांनी तुमचं भविष्य चोरलं आहे", अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.


सरकार दडपशाही करत आहे- मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवेळी अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाची आठवण उद्धव ठाकरे यांनी सांगितली. ते म्हणाले," जेव्हा अण्णा हजारे उपोषणाला बसले होते, तेव्हा देशभरात मोठी प्रसिद्धी मिळाली होती. त्यावेळेस त्यांना कोणीही देशद्रोही किंवा चीनचे हस्तक म्हटले नव्हते. उलट तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अण्णा हजारे यांच्याशी सन्मानानं चर्चा केली होती. तिथे विलासराव देशमुख यांना पाठवलं होतं. मात्र, आजचे सरकार दडपशाही करत आहे", असा आरोप माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला.


उद्धव ठाकरेंचे सरकारला आव्हान- "चादरीनं तुम्ही वांगचुक यांचा आंदोलन झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी सत्य कधीही लपत नाही. तुमच्या पापाचा घडा आता भरला आहे. सरकारला वन नेशन, वन इलेक्शन घ्यायचं आहे. अशावेळी सरकारनं आता वन नेशन वन इलेक्शन घेऊन दाखवावं", असे ठाकरे यांनी सरकारला आव्हान दिले.

दळभद्री सरकारनं देशाला काय दिलंय?- पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "सोनम वांगचुक यांनी या देशाला काय दिलं? या दळभद्री सरकारनं देशाला काय दिलंय? याचा हिशोब एकदा होऊनच जाऊ दे. बर्फामध्ये देशाचे रक्षण करणाऱ्या आपल्या सैनिकांसाठी वांगचुक यांनी 'सोलर कॅम्प' बनवून दिले. लडाखमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई असताना त्या ठिकाणी मदत केली. त्याच सोनम वांगचुक यांना हे सरकार देशद्रोही आणि चीनचे हस्तक ठरवत आहे".

ते हिंदूराष्ट्र आहे का?- "पाकिस्तानबरोबर भारतानं चर्चा केली पाहिजे, असं वक्तव्य संघाच्या होसबोळे यांनी केलं होतं. त्यावर मोहन भागवत यांनीही संमती दर्शवली होती. जे लोक आपल्या सैनिकांच्या जीवावर उठले आहेत, त्या पाकिस्तानसोबत चर्चेला तयार आहेत. पण जो व्यक्ती आपल्या लष्करासाठी, देशासाठी अहोरात्र काहीतरी करतोय, त्यासोबत सरकार चर्चेला तयार नाही. आज जे काही देशांमध्ये सुरू आहे, ते हिंदूराष्ट्र आहे का?", असा प्रश्न यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली. अलीकडेच त्यांच्या पक्षातील सहा लोकसभा खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

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Last Updated : July 19, 2026 at 8:26 PM IST

TAGGED:

SHIVSENA UBT CHIEF SONAM WANGCHUK
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