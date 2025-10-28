ETV Bharat / state

लोकशाहीत मतदार सरकार निवडतात, पण आता सरकार मतदारांना निवडतंय, वरळीतील मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल

मुंबईच्या वरळी डोममध्ये सोमवारी शिवसेनेचा (उबाठा) निर्धार मेळावा पार पडला. यात उद्धव ठाकरेंनी झंझावाती भाषण केलं. त्यांनी भाजपा, मोदी-शाह आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली.

October 28, 2025

मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर मतचोरीचा आरोप करत, ‘लोकशाहीमध्ये मतदार सरकार निवडतात, परंतु सध्या सरकार मतदारांना निवडत असल्याचा’ आरोप केला आहे. वरळी डोम येथे शाखाप्रमुखांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना उद्धव ठाकरे बोलत होते.

ते म्हणाले की, ‘बनावट मतदारांच्या गैरव्यवहाराबद्दल निवडणूक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करायला हवा. लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर आणि केंद्रात सरकार स्थापन केल्यानंतर, निवडणूक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल केला जाईल आणि त्यांना खटल्याला सामोरं जावं लागेल.’ असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयुक्तांना दिला आहे.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? : मेळाव्याला उपस्थित कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “आजचा विषय गंभीर आहे. उपशाखाप्रमुखांना कधी एकत्र भेटलो नव्हतो. बऱ्याच दिवसांत बोलायचं होतं. त्यामुळे आता बोलावलं. आता पुढे गटप्रमुखांचा मेळावा घ्यायचा आहे. लवकरच तोही घेईन.

उपशाखाप्रमुखांकडे दोन ते तीन मतदारयाद्या येतात. संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्याला मतदारयादीकडे लक्ष द्यायचं आहे. सुरुवात मुंबईतून करायची आहे. सामनात आज भाजपाच्या दोन बातम्या आहेत. त्यातली पहिली भाजपा कार्यालयाचं उद्घाटन, ती जमीन कशी ढापलीय, आणि दुसरी जिजामाता उद्यानात अ‍ॅनाकोंडा येणार. आपण पेंग्विन आणले त्यानं फायदा होतोय. पण पेंग्विनसारखे दिसणारे आपल्यावर बोलत असतात. अ‍ॅनाकोंडा मुंबईत येऊन गेला. हा घराणेशाहीवर आमच्यावर बोलतो?”

'भाजपाला मोठं केलं याची लाज वाटतेय' : पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “हे सध्या वर गेलेल्यांना खाली बोलावून मत घेतायत. त्यामुळे मतदारयाद्यांची तपासणी करायला घ्या. रोज गटप्रमुख आणि शाखाप्रमुखांनी घरोघरी जाऊन मतदारयादी योग्य आहे की नाही हे तपासून बघा. कुठे बदल झालेत ते बघा. खोटं आढळलं तर बोगस मतदान करणाऱ्याला झोडून काढा. तेव्हा मोरारजी देसाई होते. त्यांनी पोलिसांना गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले होते. तो नरभक्षक गुजराती होता. तेव्हापासून गुजरातचे डाव आहेत. तेव्हा गोळ्या घालून तर आज पैसे देऊन प्रयत्न करतायत. आईच्या कुशीवर वार करणारी औलाद आपण मोठी केली याची लाज वाटतेय. भाजपा म्हणजे स्वयंघोषित देशप्रेमी आहेत. ते स्वतःला आत्मनिर्भर म्हणतात आणि यांनाच मतदारयादीत घोळ घालावा लागतोय. मर्द असाल तर मैदानात याल आणि नामर्दाची औलाद असाल तर मतचोरी करून सत्तेत याल,” अशा शब्दांत उद्धव यांनी भाजपावर प्रहार केला.

'हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण झाला की समजा निवडणुका आल्या' : “मनसेनं राजनं मला दीपोत्सवाला बोलावलं होतं. तेव्हा लोकांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहिला. आता हे भाजपवाले हिंदू-मुस्लिम वाद लावतील. असे तणाव निर्माण करायला लागले की समजायचं निवडणूक जवळ आली आहे. यांचं शेंडी-जाणव्याचं हिंदुत्व आम्हाला मान्य नाही. गाईला गोमाता मानता, पण भाजपाचे किरण रिजिजू बोलले आहेत, ‘मी गोमांस खातो. कोणाची हिंमत असेल तर मला अडवून दाखवा.’ आता ते मंत्रिमंडळात बसलेत.

त्रिपुराचे सुनील देवधर म्हणाले होते, आमच्याकडे हिंदू बीफ खातात, आमच्याकडे बॅन नाही होणार. आत निवडणुका आल्यानं हे हिंदू-मुस्लिम वाद लावत आहेत.” असा आरोपदेखील उद्धव ठाकरे यांनी केला.

