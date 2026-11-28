ठाकरेंच्या शिवसेनेचा डिलिमिटेशन विधेयकाला विरोध! आदित्य ठाकरे म्हणाले 'मतदारसंघ 'फिक्स' करण्याचा भाजपाचा डाव'
डिलिमिटेशन बिलावरुन आमदार आदित्य ठाकरे यांनी भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत.
Published : November 28, 2026 at 5:41 PM IST
मुंबई - मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन विधेयकाच्या आडून मतदारसंघ फिक्स करण्याचा भाजपाचा डाव आहे. मतदारसंघाची हद्द बदलण्यात येत आहे, असा आरोप शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी करत, विधेयकाला आमचा विरोध कायम राहील, अशी भूमिका मांडली. मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते. विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्यांनी त्यामागची कारणं जनतेसमोर मांडावीत, असं आव्हानही आदित्य ठाकरे यांनी दिलं.
बोलण्याची संधी मिळणार का? - शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीनं डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला, अशी चर्चा आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीत सध्या बिनसलं आहे. आघाडीतील घटक पक्षांनी यावरुन शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे. लोकसभेतील खासदारांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याची चर्चा आहे. मात्र, एवढे खासदार झाल्यानंतर प्रत्येकाला सभागृहात बोलण्याची संधी मिळणार का? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला. खासदारांची संख्या वाढल्यास त्यांचं वेतन, भत्ते आणि सुविधांवरील खर्चही वाढेल. हा आर्थिक भार करदात्यांवर पडणार आहे. त्यापेक्षा खासदारांचा एमपी लॅड निधी दुप्पट करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
जागांच्या संख्येत मोठा फरक पडू शकतो - मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत राज्यांच्या जागांमध्ये मोठी तफावत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरासरी 50 टक्के जागा वाढवल्या तरी महाराष्ट्र आणि देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये जागांच्या संख्येत मोठा फरक पडू शकतो, असंही त्यांनी सांगितलं. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याला विरोधकांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, लोकसभेच्या जागा 540-550 वरून 850 केल्यास महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचं प्रमाण आणि त्यांचा आवाज कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं महिलांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सत्ताधारी निवडणूक जिंकू शकणार नाहीत - भाजपा मतदारसंघांच्या सीमा बदलून आणि निवडणुकीची गणितं जुळवून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, आज एक हजार जागा केल्या तरी सत्ताधारी निवडणूक जिंकू शकणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला. मतदारसंघ कितीही 'फिक्स' करण्याचा किंवा मतांची चोरी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी जनता योग्य उत्तर देईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भाजपाचा स्वार्थी विचार - डिलिमिटेशनमुळं उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या राज्यांतील निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. हा भाजपाचा स्वार्थी विचार असून त्याला महाराष्ट्र झुकणार नाही. स्वाभिमानी महाराष्ट्र काय असतो, हे दाखवून देऊ, असेही ठाकरे म्हणाले.
इंडिया आघाडीची जी भूमिका, तीच आमची भूमिका - दरम्यान, इंडिया आघाडीची जी भूमिका आहे, तीच शिवसेना (उबाठा) पक्षाची भूमिका असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. शरद पवार यांच्या डिलिमिटेशनबाबतच्या भूमिकेवर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी अंतर्गत मतभेदांवर चर्चा करण्यापेक्षा या विधेयकाच्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा होणं महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं. सुप्रिया सुळेही गेल्या काही दिवसांपासून लोकसभेत या विषयावर भूमिका मांडत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
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