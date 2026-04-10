मुंबई महापालिकेच्या निधी वाटपावरून ठाकरे शिवसेना आणि भाजपात जुंपली, वाचा नक्की काय घडलं?
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये निधी वाटपावरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर आणि भाजपा गटनेते गणेश खणकर यांच्यात शाब्दिक युद्ध रंगल्याचं पाहायला मिळालं.
Published : April 10, 2026 at 8:00 PM IST
मुंबई : महानगरपालिकेमध्ये निधी वाटपावरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांना अधिक निधी देण्यात आल्याचा, तर विरोधकांना कमी निधी मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सत्ताधारी भाजपावर टीका केली. त्यांनी सांगितलं की, 800 कोटी रुपयांच्या निधीतून विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना किमान 50 लाख ते 1 कोटी रुपये अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात केवळ 25 लाख रुपयेच देण्यात आले. तसंच, सभागृह नेते गणेश खणकर यांना 20 कोटी रुपये आणि अमेय घोले यांना 10 कोटी रुपये निधी देण्यात आल्याचा उल्लेख करून, 'आता ते सोन्याची कौलं बांधणार आहेत का?' असा खोचक सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
'... तेव्हा तुम्ही किती निधी दिला होता?' : यावर उत्तर देताना भाजपा गटनेते गणेश खणकर यांनी म्हटलं की, महानगरपालिकेच्या काही परंपरा आहेत आणि त्या परंपरांनुसारच निधी वाटप करण्यात आला आहे. तसंच, 'आमचे 82 नगरसेवक असताना तुम्ही किती निधी दिला होता?' असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
'हे बालहट्ट किती काळ पुरवायचे?' : भाजपा गटनेते गणेश खणकर यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटलं की, 'त्यांना आपला पराभव झाला आहे आणि आपण विरोधी पक्षात बसलो आहोत, हे अजूनही मान्य होत नाही. ते सतत विविध मागण्यांसाठी हट्ट धरतात. कधी महापौरांप्रमाणेच सुरक्षा द्या, कधी विशिष्ट दालन द्या, तर कधी महापौरांइतकाच सन्मान मिळावा, अशी मागणी करतात. त्यांच्या अशा प्रश्नांना उत्तर देणं मला योग्य वाटत नाही. रोजचे हे बालहट्ट किती काळ पुरवायचे?' असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
निधी वाटपाबाबत बोलताना खणकर म्हणाले की, गटनेत्यांना दिलेला जास्त निधी पुढे नगरसेवकांमध्ये विभागून देण्याची एक पद्धत असते आणि संपूर्ण निधी एकट्याला मिळत नाही. त्यांनी किशोरी पेडणेकरांना उद्देशून सांगितलं की, 'ताई, तुम्हाला जो निधी मिळाला आहे, तो तुम्ही तुमच्या नगरसेवकांमध्ये समसमान वाटा. त्यांनाही न्याय मिळायला हवा. तुम्ही ज्येष्ठ सदस्य आहात, त्यामुळे निधीचे योग्य आणि पारदर्शक वाटप करा. फूट, उट आणि लूट होऊ देऊ नका.”
