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सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरण : आमचं चारित्र्यहनन सहन करणार नाही, उद्धव ठाकरेंचा इशारा

उद्धव ठाकरे यांनी सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या राजकीय आरोपांवर तीव्र संताप व्यक्त करत, आता चारित्र्यहनन सहन करणार नाही असा इशारा दिलाय.

Uddhav thackeray
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 7:32 PM IST

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Updated : September 17, 2026 at 7:43 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : सेलिब्रिटी मॅनेजरचा मृत्यू दुर्दैवी आहे. मात्र, या प्रकरणाशी आमचा कोणताही संबंध नाही. कधीपर्यंत हे सहन करायचं? आमचं चारित्र्यहनन आता बस्स झालंय. अन्यथा आम्हाला कायदेशीर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा शिवसेना उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला. या प्रकरणात माझंही नाव येत आहे. उद्या तुमचेही (पत्रकारांना उद्देशून) नाव येऊ शकते. अद्याप या प्रकरणात मोदी आणि ट्रम्प यांचे नाव आलेले नाही, याचेच आश्चर्य वाटत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. या प्रकरणाशी आमचा कोणताही संबंध नाही. जे चाललंय ते राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. आमचं चारित्र्यहनन आता बस्स झालं असून, अन्यथा कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लागेल, असं स्पष्टीकरण उद्धव ठाकरे यांनी दिलं. मराठवाड्याला मदत देण्यासाठी 5 ऑक्टोबरनंतरची तारीख काढण्यात आली. ही तारीख काय पंचांग पाहून किंवा मुहूर्त काढून ठरवली का? अशी मिश्किल टीका त्यांनी सभेत केली.

‘चोरीचा माल आपला दाखवला’ : पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत न्यायालयात प्रकरण सुरू आहे. त्यामध्ये धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले का नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी, “चोरीचा माल आपला दाखवून मते मिळवली. अमेरिकेत जाऊन पैसे देऊन पुरस्कार घेतला. चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत,” अशी टीका केली. मराठवाड्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो आहोत. गेलेल्या गद्दार खासदारांमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी इथल्या लोकांसाठी बाहेर येऊन दाखवावं. मात्र, ते त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी तिकडे गेले आहेत. आज आंदोलनाची सांगता नाही, तर हा आरंभ आहे. यापुढे शेतकऱ्यांसाठी आणि मराठवाड्यासाठी आंदोलन सुरू ठेवणार असून, विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठीही तिकडं जाणार असल्याची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

‘मराठवाड्याचे नेतृत्व संपले’ : मराठवाड्याचे नेतृत्व संपले आहे, अशी खंत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन यांनी मराठवाड्यात भाजपा वाढवण्यासाठी काम केलं. मात्र, दोघांच्या मृत्यूचं रहस्य अद्याप उलगडलं नसल्याचं मला वाटतं, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. या विभागातील नेत्यांचं काम विसरता येणार नाही. दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांनी धरणे बांधली, हे विसरता येणार नाही. मात्र, “शेतकरी मेला तरी चालेल; शक्तिपीठ झालं पाहिजे,” अशी वृत्ती असल्याची टीका त्यांनी केली. एक संशय व्यक्त केला गेला, आपला माणूस अचानक कसा गेला, याची चर्चा झाली. काही मृत्यूंचे रहस्य अद्याप उलगडलेले नाही, असं मला वाटतं. अजित पवार यांच्या मृत्यूबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.

‘युपीआय बाबत स्पष्टता असावी’ : UPIच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने व्यवहारासाठी आता पैसे आकारले जाणार आहेत. आधी सवय लावायची आणि नंतर त्यातून पैसे कमवायचे, असं सरकारचं धोरण असल्याची टीका त्यांनी केली. अनेक देशांमध्ये UPI व्यवहारांसाठी सेवा मोफत दिल्या जातात. मात्र, इथे अचानक पैसे आकारले जात आहेत. माझ्या माहितीनुसार, मोदींचे मित्र सुभाष चंद्रा यांचे कर्ज माफ केल्यामुळं हे करावं लागत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. एकीकडं शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळं आत्महत्या करत आहेत, तर दुसरीकडं सरकारकडून काही उद्योगपतींची कोट्यवधी रुपयांची कर्जे माफ केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचा भार सर्वसामान्यांना उचलावा लागत असल्याचंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

आमच्या आंदोलनावर बोलण्याचा अधिकार : उबाठा गटाच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नाकर्ते लोकांचं आंदोलन’ अशी टीका केली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, “त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. ते बोलू शकतात,” अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली. लोकांना सत्य दिसत आहे. महाराष्ट्र आणि देशाला चांगले दिवस यावेत, यासाठी आम्ही त्यावेळी भाजपाला साथ दिली होती. अडीच वर्षांच्या काळात माझ्याकडं कोणीही मागणी न करता कर्जमाफी केली होती आणि शिवभोजन योजना सुरू केली होती, असं ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या वंशाचे दिवे विझत आहेत : राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती दिसत आहे. तुम्हाला पूर्वकल्पना होती, तर तयारी का केली नाही, असा सवालही त्यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. तिकडं दिवे लावण्याचे आवाहन केलं जात आहे, तर इकडे शेतकऱ्यांच्या वंशाचे दिवे विझत असताना हे कितपत योग्य आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अनेक नेत्यांनी मोठमोठ्या जाहिराती देऊन शुभेच्छा दिल्या. मात्र, त्याऐवजी इतका पैसा मराठवाड्यासाठी दिला असता, तर अनेकांना दिलासा मिळाला असता, अशी टीकाही उद्धव ठाकरे यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांना बोलण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत नाकर्तेपणा कुणाचा आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मोठे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते, ते पैसे कुठे गेले? कर्जमुक्तीचे केवळ आकडे दाखवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

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Last Updated : September 17, 2026 at 7:43 PM IST

TAGGED:

सेलिब्रेटी मॅनेजर मृत्यू प्रकरण
UDDHAV THACKERAY
CELEBRITY MANAGER DEATH CASE
उद्धव ठाकरे
UDDHAV THACKERAY

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