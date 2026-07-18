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आम्हाला 'भाजपा'मुक्त राम पाहिजे, रामरक्षा'चा लढा आजपासून सुरू; नागपुरातून उद्धव ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल!

उद्धव ठाकरे यांनी आज नागपुरातील प्रसिद्ध राम मंदिरात रामरक्षा पठण करत आंदोलन केलं.

Uddhav Thackeray
नागपुरातून उद्धव ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 9:16 PM IST

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नागपूर : रामरक्षा पठण आणि महाआरती कार्यक्रमानिमित्त नागपुरात आलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षावर आणि राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आम्हाला भाजपामुक्त राम पाहिजे. रामरक्षणाचा लढा आजपासून सुरू झाला आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी राम मंदिर उभारणीच्या आंदोलनाला नवं तेज दिलं होतं. आज मंदिर उभं राहिलं आहे, मात्र त्या मंदिराच्या रक्षणासाठी पुन्हा लढा उभारण्याची वेळ आली आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे."

रामरक्षेवरून देवेंद्र फडणवीसांना टोला : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आज सकाळी संजय राऊत यांचा मला फोन आला. त्यांनी विचारलं की कार्यक्रमस्थळी टेलिप्रॉम्प्टर ठेवायचा का? मी त्याचं कारण विचारलं असता, मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला रामरक्षा न पाहता म्हणून दाखवण्याचं आव्हान दिल्याचं त्यांनी सांगितलं." ते पुढे म्हणाले, "मी आज त्यांच्या नागपुरात येऊन सांगू इच्छितो की, रामरक्षा म्हणणं हे तुमचं काम असेल. पण रामाचं रक्षण करणं हे आमचं काम आहे. आम्ही रामरक्षक आहोत. तुम्ही रामरक्षा म्हणता, पण मनात भाव नसतो. 'मनी नाही भाव आणि देवा मला पाव' अशी तुमची अवस्था झाली आहे," असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.

नागपूरमध्ये बोलताना उद्धव ठाकरे (ETV Bharat)

'सोनम वांगचुक यांना अतिरेक्याप्रमाणे वागणूक' : रामरक्षा पठण आणि महाआरती कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी सोनम वांगचूक यांच्यावरील कारवाईवरून केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, "आज सकाळी नागपूरला येण्यासाठी निघालो असताना दिल्लीतील घटना समोर आली. गेल्या 21 दिवसांपासून देशातील तरुणांच्या भविष्यासाठी सोनम वांगचुक उपोषण करत होते. मात्र, त्यांना ज्या पद्धतीने उपोषणस्थळावरून हटवण्यात आलं, ती वागणूक एखाद्या अतिरेक्याला दिली जाते तशी होती. पोलिसांनी आंदोलनस्थळी घुसून कारवाई केली. दिपकेंनाही मारहाण झाली आणि त्याच्यावर शाई फेकण्यात आली." ते पुढे म्हणाले, "सरकारची ही भूमिका पाहून मी प्रभू श्रीरामालाच विचारलं की, हे सरकार असं का वागत आहे? तुमच्या नावाने मतं मागून सत्तेत आलेले लोक सत्तेसाठी हपापले आहेत."

आम्हाला रामराज्य हवे, हे हिंदुत्व मान्य आहे का?' : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचाही उल्लेख करत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "मी आज नागपुरात आलो आहे. भाजपा सरकार ज्या पद्धतीने वागत आहे, त्याबद्दल मोहन भागवत यांनी भूमिका स्पष्ट करावी. मंदिरं लुटली जात आहेत, विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे, पेपरफुटी होत आहे आणि पक्ष फोडले जात आहेत. हेच हिंदू राष्ट्र तुम्हाला अपेक्षित होतं का? आम्हाला रामराज्य हवं आहे. गोरगरीब विद्यार्थी आणि तरुणांना न्याय देणारं सरकार आम्हाला अपेक्षित आहे."

'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' ही घोषणा बाळासाहेबांची' : उद्धव ठाकरे म्हणाले, "बाबरी मशीद आंदोलनाच्या काळात आज सत्तेत असलेल्यांपैकी कोणीही पुढे आलं नव्हतं. त्यावेळी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ठामपणे उभे राहिले होते. 'बाबरी मशीद पाडण्याचं काम माझ्या शिवसैनिकांनी केलं असेल तर मला त्याचा गर्व आहे,' असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं होतं. 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' ही घोषणाही बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली होती."

ते पुढे म्हणाले, "हजारो कारसेवकांनी बलिदान दिलं, अनेकजण अपंग झाले. ते कोणाच्या स्वार्थासाठी नव्हे, तर राम मंदिरासाठी होते. 'मंदिर वही बनाएंगे' ही घोषणा मंदिर लुटण्यासाठी नव्हती. आज रामाच्या मंदिराचेच रक्षण करण्याची वेळ आली आहे." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून उद्धव ठाकरे म्हणाले, "आमची टिंगल-टवाळी करण्यापेक्षा मंदिर लुटणाऱ्यांच्या बाजूनं आहात की विरोधात, हे आधी स्पष्ट करा. आज रामाचं रक्षण करण्याची वेळ येणं, यापेक्षा हिंदूंचं मोठं दुर्दैव दुसरं असू शकत नाही."

'मंदिरांमध्ये चोरी, जमीन घोटाळे; भाजपानं हिंदुत्व सोडलं' : पुढे बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी मंदिरांमधील कथित चोरी आणि जमीन व्यवहारांवरून भाजपावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिरात चोरी झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. उज्जैन आणि अयोध्येत जमीन घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत. अयोध्येत मंदिराच्या नावानं स्वस्त दरात जमिनी घेऊन त्यांची किंमत वाढवण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. हे मी म्हणत नाही, तर अनेकजण आणि साधू-संतही याबाबत नाराजी व्यक्त करत आहेत." ठाकरे पुढे म्हणाले, "काही साधू म्हणत आहेत की हे मंदिर नसून भाजपाचे एटीएम बनले आहे. या पैशातून आमदार आणि खासदार विकत घेतले जात आहेत, असे आरोपही केले जात आहेत."

'गद्दारांनी मंदिर चोरांना जाब विचारावा' : उद्धव पुढे म्हणाले, "माझ्यावर बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार सोडल्याचा आरोप करणाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की, मी आजही त्यांच्या विचारांवर ठाम आहे. हिंमत असेल तर मंदिरातील कथित चोरी करणाऱ्यांना जाब विचारा. तुमच्या अंगात अस्सल हिंदुत्वाचं रक्त असेल, तर मंदिरांतील गैरव्यवहारांवर भूमिका स्पष्ट करा. मात्र, त्यांच्यात ते धैर्य राहिलेले नाही."

'एसआयटी नव्हे, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करा' : "भाजपानं आमच्याशी गद्दारी केल्यानंतर आम्ही महाविकास आघाडीसोबत सरकार स्थापन केलं. त्यावेळी आम्ही हिंदुत्व सोडल्याचा आरोप केला गेला. आता मी भाजपलाच विचारतो, तुम्ही तुम्ही हिंदुत्व का सोडलं? "या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करणं म्हणजे केवळ दिखावा आहे. खरोखरच सत्य बाहेर आणायचं असेल, तर निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. केवळ चौकशीचं नाटक करू नका. आम्ही राज्यभर आणि अयोध्या तसंच काशी विश्वनाथ येथेही जाऊन हा प्रश्न उपस्थित करू. आम्ही प्रश्न विचारले की आम्हाला देशद्रोही ठरवलं जातं, ही लोकशाहीसाठी योग्य बाब नाही, असंही उद्धव म्हणाले."

'आता हिंदू माफ करणार नाही' : उद्धव यांनी राम मंदिर आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपावर जोरदार टीका केली. "राम मंदिर ही कोणाची जहागीर नाही. दोन वर्षांपूर्वी अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनावेळी एकही शंकराचार्य उपस्थित नव्हता. त्या दिवशी आम्ही नाशिकमधील काळाराम मंदिरात होतो. त्या मंदिराचा इतिहास असा आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तिथं प्रवेश करून 'रामाच्या दर्शनाचा अधिकार मलाही आहे,' अशी भूमिका मांडली होती." ठाकरे पुढे म्हणाले, "आज आम्हाला भाजपामुक्त राम हवा आहे. त्यासाठीच्या आंदोलनाची ही सुरुवात आहे. मंदिरातील चोरी आणि कथित गैरव्यवहार हा केवळ दानपेटीवरील दरोडा नसून, तो तमाम हिंदूंच्या श्रद्धा आणि भावनांवर टाकलेला दरोडा आहे."

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विधानाचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे म्हणाले, "भिवंडी दंगलीनंतर अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा' असं म्हटलं होतं. आज मी त्याच शब्दांत सांगू इच्छितो की, जे चोरी करणारे आहेत त्यांना ठामपणे सांगा 'अब हिंदू माफ नहीं करेगा.'

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