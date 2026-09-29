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ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र! मुंबईत 4 ऑक्टोबरला उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंचा संयुक्त महामोर्चा!

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे यांनी 4 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा निवडणूक आयोगाच्या विरोधात असेल.

Uddhav Thackeray Raj Thackeray press conference
ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 1:17 PM IST

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मुंबई : मुंबईत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ने २ ऑक्टोबरपासून आंदोलनाची घोषणा केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 4 ऑक्टोबर रोजी संयुक्त मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत या मोर्चाची माहिती दिली. 4ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता भायखळा येथून मोर्चाला सुरुवात होईल. त्यानंतर मोर्चा मुंबई महापालिका (बीएमसी) मुख्यालयासमोर पोहोचणार आहे. या संयुक्त मोर्चाच्या माध्यमातून दोन्ही पक्षांकडून आपली भूमिका मांडली जाणार असल्याचं आज मंगळवारी (29 सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आलं.

CJPच्या आंदोलनाला पाठिंबा :

मुंबईत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)कडून 2 ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. यापूर्वी जंतर-मंतर इथं झालेल्या आंदोलनालाही आपण पाठिंबा दिला होता, असंही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.

राष्ट्रीय पातळीवर 30 सप्टेंबर रोजी इंडिया आघाडीची बैठक होणार असून, या बैठकीत संबंधित मुद्द्यावर चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

राज ठाकरे काय म्हणाले? :

दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हा आतापर्यंत झालेल्या अपमानाचा विषय असल्याचं म्हटलं. त्यांच्या मते, मतदारांच्या मताचा अपमान झाला असून, त्याच मुद्द्यावरून हे आंदोलन करण्यात येत आहे. उद्धव आणि राज यांची संयुक्त पत्रकार परिषद राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी निवडणूक आयोगाशी संबंधित मुद्दे तसेच 4 ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मोर्चाची माहिती देण्यात आली.

या पत्रकार परिषदेत शिवसेना (यूबीटी)चे नेते संजय राऊत यांनीही भूमिका मांडली. एसआयआरच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनात सर्व पक्षांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन करण्यात येत असल्याचं राऊतांनी सांगितलं. राऊतांनी निवडणूक अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबईतून पहिला ‘एल्गार’ पुकारला जाणार असल्याचे सांगितलं.

सर्वपक्षीय सहभागाचे आवाहन :

संजय राऊत यांनी सांगितलं की, 4 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता भायखळा येथून एक मोर्चा निघेल आणि तो बीएमसी (BMC) मुख्यालयापर्यंत जाईल. त्यांनी नमूद केलं की, निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएम (EVM) यांबाबत यापूर्वी चर्चा झाली असली, तरी 4 ऑक्टोबर रोजी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. या मोर्चांनंतर पुढील कृती आराखडा ठरवला जाईल. तसेच, या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना फोन करून निमंत्रण देण्यात येणार असल्याचंही राऊत यांनी सांगितलं. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनाही सहभागी व्हायचे असल्यास ते या मोर्चात सहभागी होऊ शकतात, असंही त्यांनी म्हटलं.

मोर्चात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा असणार नाही :

विशेष म्हणजे, या मोर्चात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा असणार नाही. प्रत्येकाच्या हातात केवळ तिरंगा असेल, असं राऊतांनी स्पष्ट केलं. हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा मोर्चा नसून देशाचं संविधान वाचवण्यासाठी काढण्यात येणारा मोर्चा असल्याचा दावा त्यांनी केला.

या आंदोलनात कोणतीही स्पर्धा नसल्याचं सांगत, सर्वजण आपापल्या पातळीवर विरोध प्रदर्शन करू शकतात, असंही राऊत म्हणाले. निवडणूक आयोगावरील टीकेला भाजपा का आक्षेप घेते, या प्रश्नावर भाष्य करताना राऊत म्हणाले, "चोराच्या मनात चांदणं."

TAGGED:

CJP PROTEST MUMBAI
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