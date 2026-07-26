'जेन झींनी सरकारच्या झिंज्या उपटल्या', विजयी सभेतून ठाकरे बंधू बरसले, नितीन गडकरींना म्हणाले खड्डेमंत्री
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना - उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं मुंबईतील शिवाजी पार्कात 'अभिनंदन सभा' घेत सरकारवर हल्लाबोल केला.
Published : July 26, 2026 at 11:40 AM IST
मुंबई - नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर कॉकरोच जनता पार्टीनं दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी राजीनामा दिला. यानंतर जंतरमंतरवर जल्लोष साजरा करण्यात आला. यापार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना - उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं मुंबईतील शिवाजी पार्कात 'अभिनंदन सभा' घेत सरकारवर हल्लाबोल केला. यावेळी राज ठाकरे यांनी काही विद्यार्थ्यांची नावे वाचून दाखवली. हे विद्यार्थी वेगवेगळ्या राज्यातील होती.
काय म्हणाले राज ठाकरे? - "तुम्ही पेटवलेल्या आंदोलनाला यश आल्याने हा आनंद साजरा करण्यासाठी आपण येते आलो आहोत. जेन झींनी सरकारच्या झिंज्या उपटल्या आहेत, हे सर्वांनी पाहिलं आहे," असं म्हणत राज ठाकरे यांनी भाजपा आणि केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. राज ठाकरे यांनी मुंबई पोलिसांचे आभार मानले आहेत. तसंच त्यांनी यावेळी दिल्ली पोलिसांवरही हल्लाबोल केला. दिल्ली पोलीस आणि मुंबई पोलीस यांच्यातील फरक आता सगळ्यांना कळला असेल, असं राज ठाकरे म्हणाले.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी विजय जल्लोष सभा आयोजित केली होती. मोठ्या प्रमाणात लोक या सभेत दाखल झाले. यावेळी बोलताना राज ठाकरे यांनी म्हटले की, तुम्ही हे आंदोलन अख्ख्या देशभर पेटवले. पेटवलेल्या या आंदोलनाला यश आले, त्याचा उत्साह साजरा करायचा म्हणून तुम्ही सर्वजण इथे जमले. या देशातील जेन झींनी या सरकारच्या झिंज्या कशा उपटल्या हे आपल्याला या आंदोलनातून कळले." यावेळी राज ठाकरे यांनी नीट पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांची नावं वाचत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? - "एका झुरळाने हुकूमशहाला नमवले आहे. हा खरा विष्णूचा अवतार आहे. मोदीजी आतातरी देशाकडे लक्ष द्या. तुमचे मंत्री त्यांचं काम सोडून इतर पक्ष फोडण्यात बिझी आहेत. त्यांना आतातरी म्हणा देशाचं काम करा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन महागाई, घसरणारा रुपया यावर एक शब्द बोलत नाहीत फक्त पेपरफुटीचे फायदे सांगत आहेत. राजनाथ सिंह हे देशाचे संरक्षणमंत्री आहेत, पण आता ते धर्मेंद्र प्रधानांचं रक्षण करत होते. आपले खड्डामंत्री माफ करा, रस्तेमंत्री नितीन गडकरी हे इथेनॉलवर बोलत आहेत," असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.
"मला मोदींना सांगायचं आहे की, तुम्हाला तुमच्या लाडक्या धर्मेंद्रला मंत्रिमंडळातून काढताना किती यातना झाल्या. त्यापेक्षा जास्त यातना नीट पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या मुलांच्या कुटुंबीयांना झाल्या असतील. निवडणुकांना आणखी दोन-अडीच वर्षे शिल्लक आहेत. पण निवडणुका गेल्या खड्ड्यात, मोदींना मतं चोरता येतील, पण माणसं चोरता येणार नाहीत. ही ठिणगी आता जागती ठेवणं आपल्या सगळ्यांचे काम आहे. देशातील तरुणाईने देशाच्या इतिहासातील सुवर्ण पान लिहिले आहे. आता आलेली ही जाग जाऊ देऊ नका, सत्ताधाऱ्यांची मस्ती सहन करु नका," असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली.
शनिवारी दुपारी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या या राजीनाम्यानंतर जल्लोष सभा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडून घेण्यात आली. या सभेला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसला. लोक तिरंगा ध्वज हातात घेऊन सभेला पोहोचले होते.
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