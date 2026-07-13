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20 जुलैला दिल्लीत एकत्र या; धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी उद्धव ठाकरेंचं सर्व पक्षांना आवाहन

उद्धव ठाकरे यांनी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना 20 जुलै रोजी दिल्लीत एकत्र येण्याचं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 3:27 PM IST

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मुंबई : नीट (NEET) परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतरमंतरवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांचे प्राणांतिक उपोषण सुरू आहे. उपोषणाचा आज 16 वा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत 20 जुलै रोजी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात सर्व राजकीय पक्ष आणि खासदारांनी सहभागी व्हावे, असं आवाहन केलं.

देशासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता उपोषण : उद्धव ठाकरे म्हणाले, “काही दिवसांपूर्वी मी सोनम वांगचूक यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला होता. प्राणांतिक उपोषण करू नका, या सरकारला त्याचं काही देणं-घेणं नाही, अशी विनंती मी त्यांना केली. त्यावर त्यांनी ‘मेरा कुछ भी होने दो, देश का भला होना चाहिए,’ असं उत्तर दिलं. देशासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करणाऱ्या व्यक्तीसमोर बोलण्यास शब्द उरत नाहीत.”



‘सरकारला तरुणांच्या भविष्याची चिंता नाही’ : नीट पेपरफुटीप्रकरणामुळं देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले, मात्र केंद्र सरकारने या गंभीर विषयाकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला.



देशाचं भविष्य धोक्यात आलंय : “सरकारला तरुणांच्या भविष्याची चिंता नाही. त्यांना विरोधी पक्ष फोडण्यात अधिक रस आहे. देशाचं भविष्य धोक्यात आलं आहे, पण त्याकडं लक्ष देण्यासाठी सरकारकडं वेळ नाही. सोनम वांगचूक यांच्यासारख्या व्यक्तीच्या बुद्धिमत्तेचा सन्मान केला पाहिजे. मात्र त्यांनाच देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उपोषणाचा 16 वा दिवस उलटूनही केंद्र सरकारनं कोणतीही दखल घेतलेली नाही,” अशी टीका त्यांनी केली.



‘20 जुलैच्या आंदोलनाला सर्व खासदारांनी यावे’ : 20 जुलै रोजी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनाचा उल्लेख करत ठाकरे म्हणाले, “हा केवळ एका व्यक्तीचा लढा नाही, तर देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळं सर्व पक्षांचे खासदार या आंदोलनात सहभागी व्हावेत. भाजपाच्या खासदारांमध्येही जर माणुसकी शिल्लक असेल, तर त्यांनीही या आंदोलनात सहभागी व्हावं.”

केंद्र सरकारने गंभीर दखल घ्यावी : जंतरमंतरवरील आंदोलनाची सुरुवात अभिजीत दिपके यांनी केल्याचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “अभिजीत दिपके देशातील तरुणांचा आवाज बुलंद करत आहेत. 20 जुलैच्या आंदोलनापूर्वी काही समाजकंटकांकडून हिंसाचार घडवून आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. केंद्र सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी.”



‘धर्मेंद्र प्रधानांची हकालपट्टी का नाही?’ : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा करत ठाकरे म्हणाले, “अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी तत्कालीन केंद्र सरकारने संवाद साधला होता. आजही एखाद्या मंत्र्याकडून काम होत नसेल, तर त्यांना बदलण्यात गैर काय आहे? धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली, तर त्यात चुकीचं काय?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

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TAGGED:

NEET PAPER LEAK CASE
शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान
UDDHAV THACKERAY ON PROTEST
SONAM WANGCHUK PROTEST
UDDHAV THACKERAY

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