"भाजपा नाही तर ब्राझीलयन जनता पार्टी आहे का?"- उद्धव ठाकरेंची बोगस मतदार यादीवरून टीका
शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी बोगस मतदार यादीवरून भाजपावर टीका केली. मतदार संघातील मतदार याद्या तपासा, असे पक्षकार्यकर्त्यांना त्यांनी शनिवारी निर्देश दिले.
Published : November 9, 2025 at 8:35 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर- आता आयात करू नका. निर्यातदेखील होऊ देऊ नका. आपल्या लोकांना संधी द्या, असे निर्देश शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले. शहरात झालेल्या कार्यकर्ता मेळाव्यात त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगानं जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत मार्गदर्शन केले.
अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांशी सुरू केलेला संवाद दौरा पूर्ण झाल्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, पक्षातील अनेक लोक सोडून गेले. याकडं मी वेगळ्या दृष्टीने पाहतो. तुम्हीदेखील नवीन संधी म्हणून याकडं पहा. आपण महानगरपालिका जिंकणारच, मात्र, बांधणी नीट करा. पान झडली की झाडाला नवीन पालवी फुटते. सडलेली पान गळलेलीच बरी, अशी बोचरी टीका त्यांनी पक्षातून बाहेर पडलेल्या नेत्यांवर केली.
भाजपाकडे बेगडी हिंदुत्व- भाजपाचे अमित शाह हे महाराष्ट्रात आल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्यावर बोलल्याशिवाय त्यांचा घास गिळत नाही, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली. जमिनी लुटत आहेत. कंत्राटदारांच्या माध्यमातून पैसे खात असून हे देशाला लुटून घेत आहेत. भाजपाने तर संभ्रम घोटाळा केला. हेच खरे हिंदुत्ववादी असल्याचा संभ्रम निर्माण करत आहेत. पहलगाम येथे सैन्य लढत होते, यांनी त्यांना थांबवलं. अमित शाह यांच्या मुलाच्या हट्टापायी पाकिस्तानसोबत सामना खेळला अशी टीका माजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली.
उद्या दाऊद आला तरी त्यांच्यावर गोमूत्र शिंपडून पवित्र करतील. हिंदुत्वनिष्ठ असतील तर त्यांनी पक्षाच्या झेंड्यामधील हिरवा रंग काढावा. आपल्या भगवा त्यांना सहन न झाल्यानं त्यांनी पक्ष फोडला. आपली आताची निशाणी मशाल आहे. आपण कधीही भगव्यावर निशाणी छापली नाही. कारण भगवा आपली निशाणी आहे. भाजपाचं हिंदुत्व बेगडी आहे. त्यांच्या ढोंगाला बळी पडू नका- शिवसेनेचे (यूबीटी) अध्यक्ष, उद्धव ठाकरे
बोगस मतदार शोधा...आता पक्षाची मोर्चे बांधणी नीट करा. यांची बिंग फुटायला लागली आहेत. बोगस मतदार यादी आहेच, एकाच घरात शंभर मतदार आहेत. हे सगळे कौरव आपल्यावर राज्य करू पाहत आहेत. प्रत्येकानं आपल्या विभागातील मतदार यादी मागवा. त्यांच्या घरी जाऊन ते मतदार तिथेच आहेत का हे तपासा. राहुल गांधी यांनी बोगस मतदार दाखवली. ती ब्राझीलची महिला दाखवली. यांची भाजपा नाही तर ब्राझीलयन जनता पार्टी आहे का? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थितीत केला.
नवीन पिढीला घडवलं पाहिजे- आपण काय चांगल केलं ते मतदारांना सांगा. आपण सांगू शकतो. कारण आपण कोव्हिडमधील आणीबाणीच्या काळात चांगल काम करून दाखवलं. आपण कोविड काळात देशात नियोजनाचा पहिल्या क्रमांकावर होतो. आता दहाव्या क्रमांकावर आहे. राज्य पुढे असून भ्रष्टाचारात एका क्रमांकावर आहे. मीपण ज्येष्ठात मोडतो. नवीन पिढीला घडवलं पाहिजे. अशा परिस्थितीत नवीन संधी म्हणून बघा, असे उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले.
